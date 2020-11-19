Сборная Украины объяснила, почему не выставила против Швейцарии детей

Это был бы абсурд и нарушение Fair play - говорит Глывинский. В пятницу узнаем, согласны ли с этим в УЕФА

Перед завтрашним заседанием дисциплинарного комитета УЕФА, который должен решить судьбу отмененного матча Лиги наций Швейцария – Украина, наша сборная призвала европейских футбольных чиновников к рассудительности и объективности. Еще раз подчеркнув – поединок можно было спокойно провести в Люцерне имевшимся у украинцев составом если не 17-го, то уж 18 ноября точно.

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Это заявление пресс-атташе сборной Украины Александра Глывинского прозвучало после того, как все тесты нашей команды на коронавирус уже по прибытии из Швейцарии оказались чистыми.

"Очередное подтверждение того, что сборная Украины могла играть 17-го или хотя бы 18 ноября со Швейцарией. Все результаты отрицательные, в том числе Кривцова и Мораеса, – написал у себя в Facebook Глывинский. – А это значит, что никакой угрозы инфицировать игроков швейцарской команды или работников стадиона, недалеко от которых могли пройти сборники, не было".

Сборная Украины / Фото: УАФ

"Два-три работника стадиона в зоне риска – это те, кто меряет температуру команде после приезда на арену и представитель местной пресс-службы, показывающий нам с главным тренером путь в конференц-зал (да и то идет впереди нас точно метра на два)".

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"Все выглядит очевидным – можно было играть. Чтобы было спокойнее местным, можно было сдать еще один тест, дополнительный к предыдущему, и сборная готова была задержаться на день и сыграть 18-го".

Сборная Украины / Фото: УАФ

"Привезти другую команду для игры – такую, чтобы была с негативными тестами? Кажется, все понимают, что в таком случае о принципах "fair play" можно забыть. Двух или трех (как в нашем случае с 14 инфицированными) сборных не существует (возможно, разве что в Бразилии, но речь не о ней)".

Андрей Шевченко, сборная Украины / Фото: УАФ

"И собрать кого угодно – юношей, детей, подростков, ветеранов – за день (документы, тесты, вылет), чтобы сыграть 18-го – абсурд, не так ли? Кто в здравом уме может представить себе реализацию такой фантазии???"

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"Надеемся на рассудительность и объективность Дисциплинарного комитета УЕФА, очередное заседание которого запланировано на завтра", – подытожил свой пост пресс-атташе сборной Украины.

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Напомним, среди возможных вариантов решения УЕФА по отмененному матчу Швейцария – Украина – техническое поражение одной из команд, перенос игры на другую дату и определение результата жребием.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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