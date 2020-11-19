Теперь нам есть чем бить Швейцарию! Все тесты сборной Украины на коронавирус – чистые

Этот факт будет предъявлен в качестве доказательства, что матч в Люцерне можно и нужно было играть

Тесты всех игроков сборной Украины на коронавирус, сданные после прилета из Швейцарии, дали отрицательный результат. В том числе у Мораеса и Кривцова, ранее получивших положительные результаты в Люцерне. Напомним, игра Швейцария – Украина 17 ноября не состоялась по требованию главврача Люцерна, боявшегося распространения вируса от наших игроков.

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Как сообщает УАФ, процедура тестирования игроков нашей сборной после прилета в Киев осуществлялась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине.

"При этом в Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты", – добавили в Украинской ассоциации футбола, напомнив, что в нашем составе, как и прописано в регламенте УЕФА, было 13 здоровых игроков, включая вратаря, для проведения матча со швейцарцами.

Тот факт, что все результаты тестов нашей сборной после возвращения в Украину оказались отрицательными, УАФ наверняка будет использовать в разбирательствах в дисциплинарном комитете УЕФА, который примет решение о судьбе несостоявшегося поединка, а именно о переносе матча, присуждении одной из сборных технического поражения либо определении результата жребием.

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На основе свежих результатов тестирования Украина будет доказывать, что матч не только можно, но и нужно было играть в Люцерне, и что как минимум ее вины в срыве поединка нет.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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