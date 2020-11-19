Судьбу матча Украины со Швейцарией могут решить уже завтра

Судьба отмененного матча Швейцария – Украина может решиться уже в пятницу, 20 ноября. Об этом сообщает "Футбол NEWS".

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Игра, назначенная на 17 ноября, была отменена по требованию главврача Люцерна, боявшегося распространения вируса от наших игроков. Напомним, перед так и не состоявшимся поединком коронавирус был выявлен у семи членов нашей делегации, включая шестерых футболистов – Соболя, Макаренко, Ризныка, Малиновского, Мораеса и Кривцова. При этом УЕФА допускал Кривцова и Мораеса к участию в матче, поскольку футболисты "Шахтера" недавно переболели COVID-19, но власти Люцерна всю нашу команду отправили на карантин.

При этом в комментарии "Сегодня" главврач кантона Люцерн Роже Харсталл заявлял: "Не скажи мы "стоп", и в процессе тренировок ваши футболисты продолжили бы заражаться друг от друга, а в ходе игры могли заразить и соперников. Всех на карантин! – другого выхода просто не было. Поверьте, сложись подобная ситуация в сборной Швейцарии, я поступил бы точно так же".

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Отметим, что сборная Швейцарии требует, чтобы Украине засчитали техническое поражение 0:3 за то, что она не приложила всех усилий для того, чтобы игра состоялась.

В свою очередь сборная Украины настаивает, что ее вины нет. У нее было достаточно здоровых игроков для проведения матча, и УЕФА нужно было дожимать власти Люцерна, чтобы поединок в назначенную дату состоялся.

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Теперь решение по отмененному матчу Швейцария – Украина будет принимать уже контрольно-дисциплинарный комитет Европейского футбольного союза. Среди возможных вариантов – техническое поражение одной из команд, перенос игры на другую дату и определение результата жребием.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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