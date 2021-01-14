Самый "стеклянный" футболист "Динамо" может возглавить легендарный клуб

Тот самый Роберто Нанни предложил свою кандидатуру на пост главного тренера "Индепендьенте"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Роберто Нанни претендует на вакантный пост главного тренера "Индепендьенте". 39-летний Нанни встретился с генеральным секретарем клуба из пригорода Буэнос-Айреса и представил ему проект развития команды, тот согласился передать информацию совету директоров.

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Конкурентами Роберто Нанни, который еще никогда не был тренером, а работал лишь спортивным директором парагвайского "Серро Портеньо", являются Эрнан Креспо и Диего Дабове.

Об этом сообщает Infiernorojo.

Отметим, что "Индепендьенте", который хочет возглавить "Пистолеро" Нанни, является рекордсменом по завоеванным Кубкам Либертадорес, но в нынешнем чемпионате Аргентины идет лишь на пятом месте.

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Напомним, "Динамо" купило Роберто Нанни в 2003 году за 5 миллионов долларов, что оказалось на тот момент самым дорогим приобретением в истории киевского клуба. "Наш Батистута!" – так представляли новичка, ставшего в итоге едва ли не крупнейшим трансфером провалом "бело-синих".

Да, аргентинец забил во всех своих матчах в чемпионате Украины. Только вот этих матчей у него было... всего один. За травмы Нанни называли "стеклянным". Устав лечить повреждения Роберто, "Динамо" пустило его по арендам, чтобы хоть на зарплате сэкономить.

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Интересно, что спустя три года после "развода" с "Динамо" Нанни стал лучшим снайпером Кубка Либертадорес-2011 в составе "Серро Портеньо", обойдя на гол не кого-нибудь, а самого Неймара.

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