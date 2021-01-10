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"Зверь!" Защитник "Динамо" поразил мускулами, как у Роналду

10 января, 16:28

Олег Люлька Олег Люлька

Денис Попов превратился в крутого бодибилдера

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов поразил своей мускулатурой, которую нарастил во время зимнего отпуска в Киеве, в то время как его бывшая девушка Анастасия Гладун отдыхала на Доминикане с Ефимом Коноплей – экс-партнером Попова по молодежной сборной Украины.

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21-летний чемпион мира среди молодежи показал пресс с внушительными кубиками и выросшие бицепсы после упражнений с гирей.

"Только работа", – написал в Instagram Денис Попов, добавив к своему пости эмодзи носорога

Телосложение у Попова сейчас такое, словно он собрался бороться за победу в соревнованиях бодибилдеров "Мистер Олимпия".

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"Машина", – написал в комментариях под фото Дениса Попова его партнер по "Динамо" Николай Шапаренко

"Зверь", – это уже реакция теннисиста Сергея Стаховского

"Мой дядя – убийца", – так описал Попова его друг и партнер по чемпионской "молодежке" Сергей Булеца

Между тем один из фолловеров Попова задался вопросом: "Такая мышечная масса не будет мешать в профессиональном футболе?".

"Центрбэку – вряд ли", "Роналду же не мешает", – отмечают другие подписчики динамовца.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Instagram

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Читайте также: Динамовец Попов грубо ответил бывшей девушке в соцсетях

Напомним, перед стартом весенней части сезона "Динамо" Дениса Попова лидирует в чемпионате Украины. А в феврале киевлян ждут встречи с "Брюгге" в 1/16 Лиги Европы.

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футболист Динамо Киев Денис Попов

Источник: Сегодня|Спорт

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