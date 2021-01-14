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Найбільш "скляний" футболіст "Динамо" може очолити легендарний клуб

14 січня, 13:58

Олег Люлька Олег Люлька

Той самий Роберто Нанні запропонував свою кандидатуру на посаду головного тренера "Індепендьєнте"

Колишній нападник київського "Динамо" Роберто Нанні претендує на вакантну посаду головного тренера "Індепендьєнте". 39-річний Нанні зустрівся з генеральним секретарем клубу з передмістя Буенос-Айреса і надав йому проєкт розвитку команди, той погодився передати інформацію раді директорів.

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Конкурентами Роберто Нанні, який ще ніколи не був тренером, а працював лише спортивним директором парагвайського "Серро Портеньйо", є Ернан Креспо і Дієго Дабове.

Про це повідомляє Infiernorojo.

Зазначимо, що "Індепендьєнте", який хоче очолити "Пістолеро" Нанні, є рекордсменом за здобутими Кубками Лібертадорес, але в нинішньому чемпіонаті Аргентини лише у п'ятому рядку.

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Нагадаємо, "Динамо" купило Роберто Нанні в 2003 році за 5 мільйонів доларів, що виявилося на той момент найдорожчим придбанням в історії київського клубу. "Наш Батістута!" – так представляли новачка, який урешті-решт став чи не найбільшим трансфером провалом "біло-синіх".

Так, аргентинець забив у всіх своїх матчах у чемпіонаті України. Тільки ось цих матчів у нього було... аж один. За травми Нанні називали "скляним". Втомившись лікувати ушкодження Роберто, "Динамо" відправило його по орендах, щоб бодай на зарплаті заощадити.

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Цікаво, що через три роки після "розлучення" з "Динамо" Нанні став найкращим снайпером Кубку Лібертадорес-2011 у складі "Серро Портеньйо", обійшовши на гол не когось, а самого Неймара.

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Динамо Київ чемпіонат Аргентини Індепендьєнте Роберто Нанні
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