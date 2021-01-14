Найбільш "скляний" футболіст "Динамо" може очолити легендарний клуб

Той самий Роберто Нанні запропонував свою кандидатуру на посаду головного тренера "Індепендьєнте"

Колишній нападник київського "Динамо" Роберто Нанні претендує на вакантну посаду головного тренера "Індепендьєнте". 39-річний Нанні зустрівся з генеральним секретарем клубу з передмістя Буенос-Айреса і надав йому проєкт розвитку команди, той погодився передати інформацію раді директорів.

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Конкурентами Роберто Нанні, який ще ніколи не був тренером, а працював лише спортивним директором парагвайського "Серро Портеньйо", є Ернан Креспо і Дієго Дабове.

Про це повідомляє Infiernorojo.

Зазначимо, що "Індепендьєнте", який хоче очолити "Пістолеро" Нанні, є рекордсменом за здобутими Кубками Лібертадорес, але в нинішньому чемпіонаті Аргентини лише у п'ятому рядку.

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Нагадаємо, "Динамо" купило Роберто Нанні в 2003 році за 5 мільйонів доларів, що виявилося на той момент найдорожчим придбанням в історії київського клубу. "Наш Батістута!" – так представляли новачка, який урешті-решт став чи не найбільшим трансфером провалом "біло-синіх".

Так, аргентинець забив у всіх своїх матчах у чемпіонаті України. Тільки ось цих матчів у нього було... аж один. За травми Нанні називали "скляним". Втомившись лікувати ушкодження Роберто, "Динамо" відправило його по орендах, щоб бодай на зарплаті заощадити.

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Цікаво, що через три роки після "розлучення" з "Динамо" Нанні став найкращим снайпером Кубку Лібертадорес-2011 у складі "Серро Портеньйо", обійшовши на гол не когось, а самого Неймара.

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