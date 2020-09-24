Самый дорогой игрок "Вольфсбурга" в три раза дороже, чем весь состав "Десны": сравнение команд

Сегодня черниговская "Десна" проведет дебютный матч в еврокубках. Однако соперник у подопечных Александра Рябоконя далеко не проходной. Черниговцы в третьем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с немецким "Вольфсбургом", да еще и на выезде. Матч начнется в 21:15 по киевскому времени. "Вольфбсург" – "Десна" трансляция онлайн уже есть на нашем сайте, также матч можно будет смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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"Вольфсбург" – "Десна": где смотреть матч Лиги Европы

Суммарная стоимость всех игроков "Вольфсбурга" составляет 191,25 миллиона евро, в то время как все игроки "Десны" оцениваются всего в 10,8 млн евро. Что говорить, если средняя стоимость одного игрока немецкого клуба – 7,36, а у черниговцев – 442 тысячи евро. В составе немцев всего четыре игрока, кто дешевле миллиона евро.

Самым дорогим футболистом в составе "Вольфсбурга" является 28-летний нападающий Ваут Вегхорст. Его оценивают в 30 миллионов евро. Футболист с самым высоким ценником в "Десне" и в то же время лучший бомбардир команды Александр Филиппов накануне перешел в бельгийский "Сент-Трюйден", а потому звание самого дорогого перешло к Владиславу Калитвинцеву – 1 миллион евро.

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"Десна" имеет более опытный состав, средний возраст всех игроков составляет 28,3 года, в то время как у "Вольфсбурга" этот показатель равняется 26,1 года. Однако здесь тяжело сравнивать опыт выступления в чемпионате Украины и Бундеслиге. К тому же в прошлом сезоне "волки" дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где с треском проиграли донецкому "Шахтеру".

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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