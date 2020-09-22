Топ-форвард чемпионата Украины за 50 миллионов перебрался в Бельгию

Нападающий черниговской "Десны" Александр Филиппов стал игроком бельгийского "Сент-Тюйдена". Об этом сообщил официальный сайт нового клуба украинца. По данным портала Transfermarkt, за 27-летнего форварда "канарейки" заплатили "Десне" 1,5 млн евро – это порядка 50 миллионов гривен. Контракт с игроком рассчитан до лета 2023 года. Ранее Филиппов в Бельгии успешно прошел медосмотр.

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Александр Филиппов / Фото: Официальный сайт ФК "Сент-Трюйден"

Отметим, что в прошлом чемпионате Украины Александр Филиппов забил 16 голов, уступив в снайперской гонке УПЛ лишь форварду "Шахтера" Жуниору Мораесу, который наколотил 20 мячей.

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В новом сезоне Филиппов также уже успел открыть счет результативным ударам. Еще до перехода в "Сент-Трюйден" его гол помог "Десне" обыграть на старте чемпионата Украины "Зарю" 3:1.

Ранее мы писали, что Филлиповым интересовалось "Динамо". Киевляне сделали запрос "Десне", но отказались от приобретения нападающего, узнав, что черниговцы хотят за него свыше одного миллиона евро.

"Мы очень благодарны Александру и искренне желаем успеха в дальнейшей карьере! Уверены, Филиппов заслужил новые вызовы, и впереди будут и матчи в составе сборной", – заявили по поводу отъезда своего нападающего в Бельгию в "Десне"

Реклама Александр Филиппов / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Кстати, недавно предложение из Бельгии поступило и Назарию Русину. Но форвард "Динамо" отказался его принять, получив заверения в том, что на него рассчитывают в Киеве.

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