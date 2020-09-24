Прогноз на матч "Риека" – "Колос". Комментатор поединка не согласен с букмекерами

"Колос" после эффектного дебюта в еврокубках победой над "Арисом" ждет новое испытание в Лиге Европы – выезд в Хорватию на встречу с бронзовым призером местной лиги и действующим обладателем Кубка страны. Онлайн матча "Риека" – "Колос" на нашем сайте начнется в 21:45.

Реклама

Между этими поединками команда Руслана Костышина обыграла "Рух" в чемпионате, сыграв фактически другим составом по сравнению с поединком в Греции и вернувшись к схеме 4-2-3-1. После трех туров Премьер-лиги ковалевцы идут на третьем месте с шестью очками. Кадровых потерь у них нет – все в строю, и это прекрасно.

"Риека" несколько дней назад лишилась своей главной звезды и лучшего бомбардира прошлого сезона Антонио Чолака, который за 3 миллиона евро перешел в ПАОК. Для замены его арендовали 20-летнего форварда "Динамо" Загреб Сандро Куленовича, который в прошлом сезоне не забил ни гола в чемпионате.

Дела у команды на старте нынешнего сезона складываются нестабильно. Они чередовали домашние победы над "Шибеником" (2:1) и "Истрой" (2:1) выездными поражениями от "Локомотивы" (0:1) и "Осиека" (0:3). Интересно, что поединок перед игрой с "Колосом" против "Хайдука" и после, против "Динамо" Загреб, "Риека" перенесла.

Реклама

В групповом раунде Лиги Европы последний раз они играли три года назад. В прошлом сезоне хорваты прошли в квалификации шотландский "Абердин", но вылетели от "Гента", а в позапрошлом были остановлены скромным норвежским "Сарпсборгом".

Очевидно, что "Риека" сильнее "Ариса". Но это не та команда, которой можно проиграть поединок еще до выхода на поле. С хорватами точно можно бороться. Хотя букмекеры видят фаворитом пары "Риеку", я бы рискнул и поверил в проход украинской команды. Либо же поставил на то, что "Колос" не проиграет в основное время.

Читайте также: "Риека" – "Колос": где смотреть матч бойкого дебютанта Лиги Европы

"Риека" – "Колос"

Лига Европы, 24 сентября, четверг в 21:45, "Футбол 2"

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама