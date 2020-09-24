"Десна" против "Вольфсбурга": прогноз на первый матч черниговцев в еврокубках

Дебютный матч "Десны" в еврокубках станет для нее и последним в нынешнем евросезоне – такой удручающий, но в то же время мотивирующий для черниговцев прогноз обнародовали аналитики букмекерских контор. Смотреть "Вольфсбург" – "Десна" онлайн можно в трансляции на нашем сайте и сервисе OLL.TV. Игра на поле немецких "волков" начнется сегодня в 21:15 по киевскому времени.
"Вольфсбург" – "Десна": где смотреть матч Лиги Европы
"ВОЛЬФСБУРГ" – "ДЕСНА": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Аналитики почти не сомневаются в победе "Вольфсбурга" в основное время. На нее установлен коэффициент 1.18, на ничью – 7.60, на победу "Десны" – 12.00. Таким образом вероятность выигрыша немецкого клуба оценивают в 80%, ничьей – в 12%, а выигрыша "Десны", доселе не игравшей в еврокубках, – всего лишь в 8%.
Читайте также: "О, Боже! Опять украинская команда!" Мы дозвонились тренеру "Вольфсбурга" перед еврокубковой битвой с "Десной"
Что касается котировок на выход в следующий раунд с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то вероятность успеха "Вольфсбурга" составляет 85 процентов (коэффициент 1.10), а "Десны" – 15 процентов (6.40).
Самыми реальными результатами матча аналитики называют 2:0 и 3:0 в пользу "Вольфсбурга".
Тем не менее не стоит забывать пословицу о том, что новичкам везет. "Колос" из Ковалевки, напомним, тоже считался явным аутсайдером перед своим дебютным матчем в еврокубках против греческого "Ариса", однако сумел посрамить пессимистов и обыграл эллинов – на их поле! Наверняка, этот пример вдохновляет и "Десну" перед гостевым поединком с "Вольфсбургом".
Главные претенденты на гол у "Вольфсбурга"
- Ваут Вегхорст 1.80 (коэффициент на "забьет гол")
- Омар Мармуш 2.00
- Даниэль Гинчек 2.20
- Ксавер Шлагер 2.80
- Янник Герхардт 3.00
- Адмир Мехмеди 3.30
Смотрите, как забивает Вегхорст
Главные претенденты на гол у "Десны"
- Филипп Будковский 4.50
- Владислав Калитвинцев 5.00
- Максим Дегтярев 5.50
- Андей Тотовицкий 7.00
Смотрите, как забивает Будковский
Напомним, что в августе "Вольфсбург" стал жертвой "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы. "Горняки" обыграли "волков" 3:0 в Киеве, и 5:1 – по сумме двух встреч.
Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк