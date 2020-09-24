"Десна" против "Вольфсбурга": прогноз на первый матч черниговцев в еврокубках

Украинскому клубу дают всего лишь 15 процентов на выход в следующий раунд Лиги Европы

Дебютный матч "Десны" в еврокубках станет для нее и последним в нынешнем евросезоне – такой удручающий, но в то же время мотивирующий для черниговцев прогноз обнародовали аналитики букмекерских контор. Смотреть "Вольфсбург" – "Десна" онлайн можно в трансляции на нашем сайте и сервисе OLL.TV. Игра на поле немецких "волков" начнется сегодня в 21:15 по киевскому времени.

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"Вольфсбург" – "Десна": где смотреть матч Лиги Европы

"ВОЛЬФСБУРГ" – "ДЕСНА": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики почти не сомневаются в победе "Вольфсбурга" в основное время. На нее установлен коэффициент 1.18, на ничью – 7.60, на победу "Десны" – 12.00. Таким образом вероятность выигрыша немецкого клуба оценивают в 80%, ничьей – в 12%, а выигрыша "Десны", доселе не игравшей в еврокубках, – всего лишь в 8%.

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Что касается котировок на выход в следующий раунд с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то вероятность успеха "Вольфсбурга" составляет 85 процентов (коэффициент 1.10), а "Десны" – 15 процентов (6.40).

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Самыми реальными результатами матча аналитики называют 2:0 и 3:0 в пользу "Вольфсбурга".

"Десна", тренировка в Вольфсбурге / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Тем не менее не стоит забывать пословицу о том, что новичкам везет. "Колос" из Ковалевки, напомним, тоже считался явным аутсайдером перед своим дебютным матчем в еврокубках против греческого "Ариса", однако сумел посрамить пессимистов и обыграл эллинов – на их поле! Наверняка, этот пример вдохновляет и "Десну" перед гостевым поединком с "Вольфсбургом".

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Главные претенденты на гол у "Вольфсбурга"

Ваут Вегхорст 1.80 (коэффициент на "забьет гол")

Омар Мармуш 2.00

Даниэль Гинчек 2.20

Ксавер Шлагер 2.80

Янник Герхардт 3.00

Адмир Мехмеди 3.30

Смотрите, как забивает Вегхорст

Главные претенденты на гол у "Десны"

Филипп Будковский 4.50

Владислав Калитвинцев 5.00

Максим Дегтярев 5.50

Андей Тотовицкий 7.00

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Смотрите, как забивает Будковский

Напомним, что в августе "Вольфсбург" стал жертвой "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы. "Горняки" обыграли "волков" 3:0 в Киеве, и 5:1 – по сумме двух встреч.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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