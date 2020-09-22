"О, Боже! Опять украинская команда!" Мы дозвонились тренеру "Вольфсбурга" перед еврокубковой битвой с "Десной"

В четверг "Десна" дебютирует в Лиге Европы и станет 20-й украинской командой в еврокубках. Соперником команды из Чернигова будет "Вольфсбург". В преддверии главный тренер немецкого клуба Оливер Гласнер ответил на вопросы корреспондента Спорт Сегодня.

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- Герр Гласнер, в третий раз в течение года соперником "Вольфсбурга" на европейской арене будет команда из Украины ("Александрия", "Шахтер", "Десна"). Как вы отреагировали, узнав результаты жеребьевки? Вас, наверное, теперь можно считать знатоком украинского футбола?

- Первой мыслью, промелькнувшей в голове, была: "О, Боже! Опять украинская команда!" В последнее время мне действительно довелось увидеть немало матчей украинской лиги. Раньше, признаюсь, я не так пристально следил за вашим чемпионатом.

Оливер Гласнер / Фото: Reuters

- Что вы знаете о дебютанте еврокубков – черниговской "Десне"?

- Я вообще придерживаюсь мнения, что в Европе украинским командам не уделяют должного внимания, и поэтому их недооценивают. Ведь успехи – налицо, и не нужно ходить далеко за примерами – стоит лишь взглянуть на результаты стартовых матчей нового сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы. Киевское "Динамо" выбило из ЛЧ сильный голландский АЗ Алкмаар, Ковалевка оставила за бортом Лиги Европы неслабый "Арис" Салоники. В Украине играют в очень хороший футбол! Что касается "Десны" – это опытная, отлично организованная команда. Черниговцы мало пропускают, а стандарты в их исполнении очень опасны!

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Оливер Гласнер / Фото: Reuters

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- Прошлой осенью "Вольфсбург" дважды сыграл с "Александрией". Чем вам запомнились те поединки?

- Это были напряженные, интенсивные матчи, и, чтобы победить, нам пришлось выложится по полной.

- Особняком стоят встречи "Вольфсбурга" с "Шахтером" в 1/8-й Лиги Европы. Сложилось впечатление, что к ответной игре в Киеве представитель Бундеслиги был элементарно не готов...

- Без комментариев.

- Возвращаясь к предстоящему в четверг матчу с "Десной": специалисты, букмекеры, болельщики – абсолютное большинство считает "Вольфсбург" непререкаемым фаворитом. Что ожидаете вы от этой игры, есть ли шансы у гостей из Украины?

- В одноматчевом противостоянии возможен любой исход, поэтому "Вольфсбургу" нужно будет сыграть очень хорошо и быть предельно сконцентрированным. Мы хотим вновь попасть в группу Лиги Европы, и приложим все силы, чтобы достичь желаемого.

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Оливер Гласнер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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