"Вольфсбург" – "Десна": где смотреть матч Лиги Европы

Список трансляций дебютного поединка черниговского клуба в еврокубках - на ТВ и в интернете

Сегодня черниговская "Десна" сыграет первый в своей истории еврокубковый матч. В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы команда Александра Рябоконя встретится с немецким "Вольфсбургом" на его поле. Начало встречи – в 21:15 по киевскому времени. Онлайн "Вольфсбург" – "Десна" с видео голов и лучших моментов игры доступен на нашем сайте.

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Отметим, что повторные поединки регламентом квалификации Лиги Европы не предусмотрены. Таким образом в случае ничьей команды ждет дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

"ВОЛЬФСБУРГ" – "ДЕСНА": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Вольфсбург" – "Десна" 24 сентября, начиная с 21:15, покажет канал "Футбол 1". Также трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на следующий день в 8:10 на канале "Футбол 2", а также в 13:50 и в 23:20 на "Футбол 1" и в 18:40 на "Футбол 3".

Букмекеры практически не сомневаются в победе "Вольфсбурга", оставляя лишь 15 процентов на проход в следующий раунд "Десны". Тем не менее наставник немецких "волков" Оливер Гласнер далек от шапкозакидательских настроений.

"Я вообще придерживаюсь мнения, что в Европе украинским командам не уделяют должного внимания, и поэтому их недооценивают, – заявил в интервью "Сегодня" тренер "Вольфсбурга". – Ведь успехи – налицо, и не нужно ходить далеко за примерами. Киевское "Динамо" выбило из ЛЧ сильный голландский АЗ Алкмаар, Ковалевка оставила за бортом Лиги Европы неслабый "Арис". В Украине играют в очень хороший футбол! Что касается "Десны" – это опытная, отлично организованная команда. Черниговцы мало пропускают, а стандарты в их исполнении очень опасны!"

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Отметим, что "Десна" стала уже третьим за год соперником "Вольфсбурга" из Украины. В групповом турнире предыдущей Лиги Европы немецкие "волки" дважды обыграли "Александрию" (3:1 и 1:0), а в 1/8 финала дважды уступили "Шахтеру" (1:2 и 0:3).

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