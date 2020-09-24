"Вольфсбург" – "Десна": онлайн матча Лиги Европы

В четверг, 24 сентября, в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы немецкий "Вольфсбург" принимает на своем поле черниговскую "Десну". Начало матча – в 21:15 по киевскому времени. Мы ведем онлайн поединка с видео голов и лучших моментов, а также яркими фото и комментариями.
"ВОЛЬФСБУРГ" – "ДЕСНА"
Отметим, что на этой стадии обладатель путевки в следующий раунд определяется по итогам одного матча. Если команды не смогут определить сильнейшего за 90 минут, их ждет дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.
Уже известно, что если "Десна" пройдет немецкий клуб, то в раунде плей-офф, заключительном перед групповым турниром Лиги Европы, 1 октября сыграет в гостях против победителя пары "Сент-Галлен" (Швейцария) – АЕК (Греция).
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"ВОЛЬФСБУРГ" – "ДЕСНА": СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ
По оценкам портала Transfermarkt, состав "Вольфсбурга" в 18 раз дороже кадровой обоймы "Десны" – 191 млн евро против 10,6 млн евро. В среднем один игрок немецкого клуба стоит 7,4 млн евро, а украинского – 442 тысячи.
Тренировка "Десны" в Германии
"ВОЛЬФСБУРГ" – "ДЕСНА": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе "Вольфсбурга" в основное время. На нее установлен коэффициент 1.18, на ничью – 7.60, на победу "Десны" – 12.00. Вероятность исходов следующая: выигрыш хозяев – 80%, ничья – 12%, выигрыш гостей – 8%.
Что касается котировок на выход в следующий раунд с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то вероятность успеха "Вольфсбурга" оценивается в 85 процентов (коэффициент 1.10), а "Десны" – в 15% (6.40).
Самыми реальными счетами матча аналитики называют 2:0 и 3:0 в пользу "Вольфсбурга".
"ВОЛЬФСБУРГ" – "ДЕСНА": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч "Вольфсбург" – "Десна" 24 сентября, начиная с 21:15, покажет канал "Футбол 1". Также трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на следующий день в 8:10 на канале "Футбол 2", а также в 13:50 и в 23:20 на "Футбол 1" и в 18:40 на "Футбол 3".
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Напомним, что "Десна" стала уже третьим за год соперником "Вольфсбурга" из Украины. В групповом турнире предыдущей Лиги Европы немецкие "волки" дважды обыграли "Александрию" (3:1 и 1:0), а в 1/8 финала дважды уступили "Шахтеру" (1:2 и 0:3).
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