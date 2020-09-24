"Вольфсбург" – "Десна": онлайн матча Лиги Европы

Мультимедийная трансляция поединка в Германии с видеоповторами голов и лучших моментов матча

В четверг, 24 сентября, в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы немецкий "Вольфсбург" принимает на своем поле черниговскую "Десну". Начало матча – в 21:15 по киевскому времени. Мы ведем онлайн поединка с видео голов и лучших моментов, а также яркими фото и комментариями.

"ВОЛЬФСБУРГ" – "ДЕСНА"

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Отметим, что на этой стадии обладатель путевки в следующий раунд определяется по итогам одного матча. Если команды не смогут определить сильнейшего за 90 минут, их ждет дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Стадион клуба "Вольфсбург" / Фото: Twitter

Уже известно, что если "Десна" пройдет немецкий клуб, то в раунде плей-офф, заключительном перед групповым турниром Лиги Европы, 1 октября сыграет в гостях против победителя пары "Сент-Галлен" (Швейцария) – АЕК (Греция).

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"ВОЛЬФСБУРГ" – "ДЕСНА": СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам портала Transfermarkt, состав "Вольфсбурга" в 18 раз дороже кадровой обоймы "Десны" – 191 млн евро против 10,6 млн евро. В среднем один игрок немецкого клуба стоит 7,4 млн евро, а украинского – 442 тысячи.

Тренировка "Десны" в Германии

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"ВОЛЬФСБУРГ" – "ДЕСНА": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе "Вольфсбурга" в основное время. На нее установлен коэффициент 1.18, на ничью – 7.60, на победу "Десны" – 12.00. Вероятность исходов следующая: выигрыш хозяев – 80%, ничья – 12%, выигрыш гостей – 8%.

Что касается котировок на выход в следующий раунд с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то вероятность успеха "Вольфсбурга" оценивается в 85 процентов (коэффициент 1.10), а "Десны" – в 15% (6.40).

Самыми реальными счетами матча аналитики называют 2:0 и 3:0 в пользу "Вольфсбурга".

"ВОЛЬФСБУРГ" – "ДЕСНА": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Вольфсбург" – "Десна" 24 сентября, начиная с 21:15, покажет канал "Футбол 1". Также трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на следующий день в 8:10 на канале "Футбол 2", а также в 13:50 и в 23:20 на "Футбол 1" и в 18:40 на "Футбол 3".

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Напомним, что "Десна" стала уже третьим за год соперником "Вольфсбурга" из Украины. В групповом турнире предыдущей Лиги Европы немецкие "волки" дважды обыграли "Александрию" (3:1 и 1:0), а в 1/8 финала дважды уступили "Шахтеру" (1:2 и 0:3).

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