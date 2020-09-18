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"Вольфсбург" сыграет уже с третьим украинским клубом за год в Лиге Европы

18 сентября, 00:33

Елена Павлова Елена Павлова

Во втором раунде квалификации представитель Бундеслиги на выезде разгромил албанский "Кукеси"

В третьем раунде квалификации Лиги Европы черниговская "Десна" встретится с немецким "Вольфсбургом". На втором отборочном этапе представитель Бундеслиги на выезде разгромил албанский "Кукеси" со счетом 4:0. Дубль на свой счет записал Вегхорст. Ранее мы рассказывали про сенсационный дебют сельского "Колоса" в Европе: украинская команда выбила из борьбы греков.

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Матч "Вольфсбург" – "Десна" пройдет 24 сентября в Германии. Напомним, что из-за пандемии коронавируса эта стадия Лиги Европы будет состоять лишь из одного матча. Стоит отметить, что это будет уже третья украинская команда, с которой сыграет "Вольфсбург" в течение года.

Фото: REUTERS/Marius Becker

Фото: REUTERS/Marius Becker

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В прошлом сезоне "Александрия" с боем, но дважды проиграла "Вольфсбургу" на групповой стадии Лиги Европы – 1:3 и 0:1. А вот уже в рамках 1/8 финала еврокубка "Шахтер" дважды победил немецкий клуб – 2:1 и 3:0.

Мы также сообщали, что голеадор "Десны" прокомментировал жребий в Лиге Европы.

"Ничего страшного в этом нет. Мы видели, и как "Александрия" с ними хорошо играла, и как "Шахтер". Поэтому у нас будут шансы. С таким хорошим соперником на выезде будет интересно играть. Ничего страшного. Здесь слабых соперников не бывает. Выпал "Вольфсбург" – будем выходить и играть", – заявил Александр Филиппов в комментарии Футбол NEWS.

Смотрите, как "Десна" на старте чемпионата Украины переиграла "Зарю"

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Лига Европы квалификация Вольфсбург Десна Чернигов Кукеси
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