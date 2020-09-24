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"Колос" может пободаться с "Риекой": букмекеры зауважали украинских селян после победы в Греции

24 сентября, 17:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Хорватскую команду считают фаворитом матча Лиги Европы, но далеко не безоговорочным

В четверг две украинские команды сыграют в Лиге Европы. "Колос" из Ковалевки сыграет в Хорватии с "Риекой", а "Десна" – с немецким "Вольфсбургом". Наш сайт уже ведет онлайн-трансляцию "Риека" – "Колос". Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Букмекерские конторы небольшое преимущество отдают хозяевам. На победу в основное время "Риеки" можно поставить с коэффициентом 2.20, тогда как на "Колос" – 3.40, на ничью – 3.30. На то, что наша команда не проиграет в основное время – 1.65. На выход в следующий раунд хорватов дают 1.60, украинцев – 2.30. Но подопечным Руслана Костышина не привыкать к роли андердога.

"Риека" – "Колос": где смотреть матч бойкого дебютанта Лиги Европы

Вероятнее всего, во встрече забьют два мяча, а самые популярные счета у букмекеров – 1:0 (коэф. – 6.80), 0:1 (8.90), 2:1 (9.20), 2:0 (9.70). Также "конторы" считают, что болельщики уже в первом тайме увидят гол (1.45), хотя шанс на "маленькое чудо" во второй половине – даже выше (1.28).

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