Роналду приехал, а играть – не с кем: матч "Ювентус" – "Наполи" не состоялся

Матч соперника "Динамо" по Лиге чемпионов "Ювентуса" против "Наполи", который должен был пройти в воскресенье вечером в Турине, не состоялся. Неаполитанская команда, как и ожидалось, не явилась на игру. Следуя регламенту, судья подождал гостей 45 минут с официального времени начала поединка, а не дождавшись, объявил его завершенным.

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Теперь судьбу матча решат в кабинетах футбольные чиновники Италии. "Наполи" грозит техническое поражение 0:3.

Напомним, накануне игры в составе "Наполи" коронавирус подхватили футболисты Петр Зелиньский и Элиф Элмас, а также один работник клуба. Поэтому, когда команда находилась в аэропорту, ожидая вылета в Турин, власти Неаполя запретили ей покидать город, чтобы не заразить коронавирусом других людей. На этом основании "Наполи" просил о переносе матча с "Юве".

Однако руководство Серии А выступило с заявлением, что у "Наполи" нет оснований для переноса встречи. Ведь, согласно новому медицинскому протоколу УЕФА, команда должна играть, если у нее есть в наличии 13 здоровых игроков, включая вратаря.

Таким образом, подчеркивали в Серии А, поединок должен был состояться согласно расписанию.

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Поэтому "Ювентус" – даже зная, что "Наполи" не прилетит – сам приехал на стадион, объявил состав на игру с Роналду в основе и позвал на трибуны разрешенную тысячу болельщиков, из которых сотня даже пришла на арену.

Весь этот цирк, как назвал действия "Ювентуса" портал Football Italia, был устроен туринцами с одной целью: показать – дескать, мы приехали на стадион, а "Наполи" – нет. Так что, будьте любезны, присуждайте "3:0" в нашу пользу – и никак иначе!

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Фото – Reuters

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

"Президент "Наполи" просил меня о переносе матча. Но есть правила, которые нужно выполнять", – заявил после несостоявшегося матча босс "Ювентуса" Андреа Аньелли, имея в виду медицинский протокол УЕФА

Тем не менее, как полагают итальянские медиа, если "Наполи" и засчитают поражение 0:3, клуб в суде с легкостью добьется отмены этого результата, ссылаясь на запрет властей своего города относительно вылета в Турин. Так что продолжение следует...

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Добавим, что накануне и в самом "Ювентусе" была зафиксирована вспышка коронавируса. Криштиану Роналду и его партнеры по туринской команде, которых 20 октября в Киеве примет "Динамо", переведены в режим особой изоляции. Который, впрочем, не запрещает им тренироваться и играть.

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