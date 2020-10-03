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В "Ювентусе" вспышка коронавируса перед приездом в Киев

3 октября, 20:56

Олег Люлька Олег Люлька

Криштиану Роналду и его партнеры по туринской команде переведены в режим особой изоляции

В туринском "Ювентусе", с которым "Динамо" сыграет матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов в Киеве 20 октября, зафиксирована вспышка коронавируса. Как следствие, чемпионы Италии перешли на особый режим изоляции.

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Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".

"Во время проверок, предусмотренных действующим протоколом, тесты двух сотрудников клуба на коронавирус дали положительный результат, – заявили в "Ювентусе". – Они не являются ни игроками, ни членами технического или медицинского персонала, однако, в соответствии с правилами и протоколом, вся команда с этого момента находится в фидуциарной изоляции. Эта процедура позволит всем здоровым футболистам и членам персонала участвовать в регулярных тренировках и матчах. Однако изолированным не разрешен контакт с людьми вне этой группы".

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Отметим, что в своем ближайшем матче, 4 октября, туринцы примут "Наполи". Напомним, ранее благодаря дублю Роналду "Ювентус" спасся от поражения в игре с "Ромой".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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