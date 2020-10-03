В "Ювентусе" вспышка коронавируса перед приездом в Киев

В туринском "Ювентусе", с которым "Динамо" сыграет матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов в Киеве 20 октября, зафиксирована вспышка коронавируса. Как следствие, чемпионы Италии перешли на особый режим изоляции.

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".

"Во время проверок, предусмотренных действующим протоколом, тесты двух сотрудников клуба на коронавирус дали положительный результат, – заявили в "Ювентусе". – Они не являются ни игроками, ни членами технического или медицинского персонала, однако, в соответствии с правилами и протоколом, вся команда с этого момента находится в фидуциарной изоляции. Эта процедура позволит всем здоровым футболистам и членам персонала участвовать в регулярных тренировках и матчах. Однако изолированным не разрешен контакт с людьми вне этой группы".