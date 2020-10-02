Прогноз, расписание и результаты 3-го тура чемпионата Италии

Все о поединках 3 тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 3-го тура Италии. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Пятница, 2 октября

21:45 "Фиорентина" – "Сампдория" – Футбол 3.

Букмекеры: 1.60 – 4.10 – 5.50.

Суббота, 3 октября

16:00 "Сассуоло" – "Кротоне" – Футбол 1.

Букмекеры: 1.45 – 4.60 – 7.00.

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19:00 "Дженоа" – "Торино" – перенесен.

21:45 "Удинезе" – "Рома" – Футбол 2.

Букмекеры: 5.25 – 3.90 – 1.65.

Воскресенье, 4 октября

13:30 "Аталанта" – "Кальяри".

Букмекеры: 1.28 – 6.00 – 9.75.

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16:00 "Беневенто" – "Болонья".

Букмекеры: 3.20 – 3.50 – 2.20.

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16:00 "Лацио" – "Интер" – Футбол 2.

Букмекеры: 3.10 – 3.60 – 2.20.

16:00 "Парма" – "Верона".

Букмекеры: 2.90 – 3.10 – 2.60.

19:00 "Милан" – "Специя" – Футбол 2.

Букмекеры: 1.25 – 6.25 – 11.50.

21:45 "Ювентус" – "Наполи" – Футбол 2.

Букмекеры: 1.95 – 3.70 – 3.80.

Матчи чемпионата Италии в прямом эфире можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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Турнирная таблица:

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