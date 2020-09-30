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Малиновский сделал ассист, "Аталанта" разгромила "Лацио": видео голов

30 сентября, 23:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отличился ассистом и помог "Аталанте" разгромить "Лацио" в перенесенном матче первого тура чемпионата Италии. Бергамцы одержали разгромную победу благодаря голам Гозенса, Хатебура и дубля Гомеса, во втором случае он отличился после передачи украинца. У "Лацио" гол престижа на счету Кайседо.

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"Лацио" – "Аталанта" – 1:4
Голы: Кайседо (57) – Гозенс (10), Хатебур (32), Гомес (41, 61)

"Лацио": Стракоша, Габаррон, Раду (Баштуш, 58), Ачерби, Лаццари (Андерсон, 71), Лейва (Катальди, 49), Марушич, Луис Альберто (Эскаланте, 70), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 70), Кайседо, Иммобиле.

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Толои, Паломино, Гозенс, Малиновский, Фройлер, Гомес (Муриэль, 82), Пашалич (де Рон, 56), Гимшити (Ромеро, 46), Сапата (Ламмерс, 82).

Предупреждения: Марушич (10), Гимшити (16), Луис Альберто (26), Фройлер (26), Лейва (40), Катальди (70), Ачерби (72), Кайседо (75).

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Ранее мы писали, что новичок английской Премьер-лиги предложил за Малиновского огромную сумму. Правда, украинский полузащитник не горит желанием покидать итальянскую Серию А.

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чемпионат Италии Лацио Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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