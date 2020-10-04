Матч "Ювентус" – "Наполи" на грани срыва: разбираемся в скандале вокруг матча Серии А

Центральный поединок третьего тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Наполи" оброс скандалами еще до своего начала. Разбираемся, что ждет поединок и какие последствия будут для команд.

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Что произошло?

Накануне в составе "Ювентуса" зафиксировали вспышку коронавируса. Положительный результат дали тесты двух сотрудников клуба, они не являются ни игроками, ни членами технического или медицинского персонала. Однако, в соответствии с правилами и протоколом, вся команда с этого момента отправилась на изоляцию. Впрочем, это не мешает команде принимать участие в матчах.

В то же время в составе "Наполи" коронавирус подхватили футболисты Петр Зелиньский и Элиф Элмас, а также один работник клуба. Когда неаполитанцы находились в аэропорту, где ждали вылета в Турин, местные власти запретили команде покидать Неаполь. Уже сегодня зарубежные СМИ сообщили, что "Наполи" не собирается лететь в Турин.

Что говорят правила?

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Согласно протоколу Серии А, матч может проходить, если в составе команды есть хотя бы 13 здоровых игроков. Поэтому руководство лиги настаивает, что матч должен начаться в ранее назначенное время, а именно 4 октября в 21:45, иначе "Наполи" будет присуждено техническое поражение.

Как "Наполи" спасает ситуацию?

Юристы неаполитанского клуба уже обратились к руководству Серии А, чтобы обсудить возможный перенос матча. По информации местного журналиста Николо Шира, у "Наполи" есть официальный документ, подтверждающий запрет властей города на вылет команды, что может послужить поводом для переноса игры.

А что "Ювентус"?

Туринский клуб готов выйти на поле даже если "Наполи" не прибудет на матч. "Ювентус" требует предоставить доказательство, что "Наполи" было запрещено вылетать на матч со стороны городских властей. В противном случае они просят наказать соперника техническим поражением.

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Что дальше?

Если сторонам не удастся договориться о переносе матча, скорее всего, сегодня вечером "Ювентус" выйдет на поле вместе с рефери, где он зафиксирует отсутствие команды соперника, дальнейшую судьбу матча будут определять уже в кабинетах.

Смотрите, как "Ювентус" играл с "Ромой" в предыдущем туре:

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