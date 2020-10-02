Українська
$ 28,33
33,33

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

"Темная лошадка" Реброва и два явных фаворита: представляем соперников "Динамо" в Лиге чемпионов

2 октября, 01:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне имеют самый молодой состав и занимают третье место по общей стоимости игроков

Как и в случае с донецким "Шахтером", у которого в группе "Реал", "Интер" и "Боруссия", киевское "Динамо" имеет в своей группе Лиги чемпионов двух явных фаворитов – это испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус". Последним представителем квартета является венгерский "Ференцварош", однако не стоит списывать команду Сергея Реброва со счетов. К слову, "Динамо" имеет в группе третий по стоимости (96,8 млн евро) и самый молодой состав (24,6 года).

Реклама

Читайте также: Не только "Шахтер" и "Динамо": кто еще представляет Украину в Лиге чемпионов

"Барселона" (Испания)
Год основания: 1899
Трансферная стоимость: 943.2 млн евро
Средний возраст: 25,7 года
Коэффициент на победу в Лиге чемпионов: 15.00

Каталонцы во время короткого межсезонья пережили целую революцию. После позорного поражения от "Баварии" в отставку ушел главные тренер Кике Сетьен, а пришедший вместо него Рональд Куман затеял грандиозную чистку состава, избавившись от вчерашних лидеров команды Луиса Суареса и Ивана Ракитича. Хотел покинуть команду и Лионель Месси, но это ему не удалось. В новом сезоне "Барселона" стартовала с двух побед, поэтому пока Куман на правильном пути. А то, что команда будет претендовать на победу в Лиге чемпионов – даже не обсуждается.

Обзор матча "Барселона" – "Бавария" – 2:8:

Реклама

"Ювентус" Турин (Италия)
Год основания: 1897
Трансферная стоимость: 683,2 млн евро
Средний возраст: 28.2 года
Коэффициент на победу в Лиге чемпионов: 13.00

Главный гранд Италии уже сбился со счету, сколько раз подряд выигрывал Серию А, но вот славные дни "Старой синьоры" в Европе оказались давно позади. Возможно, текущий сезон станет решающим для Сарри, как тренера "Юве", да и Роналду не молодеет, хотя последнего своего слова он еще не сказал. А что может быть для него более принципиальным, чем обойти в таблице "Барселону"?

В тренде
Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Как "Ювентус" стартовал в новом сезоне:

Реклама

"Ференцварош" Будапешт (Венгрия)
Год основания: 1899
Трансферная стоимость: 24.25 млн евро
Средний возраст: 26,8 года
Коэффициент на победу в Лиге чемпионов: 501.00

Чемпион Венгрии впервые с 1995 года вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Этому чуду есть одно имя – Сергей Ребров. Украинский тренер создал боевую команду в столице Венгрии и со второй попытки вывел ее в Лигу чемпионов. Правда, опыта выступления на высоком уровне у этой команды крайне мало, поэтому, скорее всего, "Ференцварош" станет главным поставщиком очков для других команд. Тем не менее, списывать команду Реброва ни в коем случае нельзя, ведь недооценка погубила не одного фаворита.

Смотрите, как "Ференцварош" вышел в групповой этап Лиги чемпионов:

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Барселона Ювентус Турин Ференцварош

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соперники для
Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкойЛига чемпионов
"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионовФутбол
"Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Жора Бущан сделал свое дело": Луческу – о выходе "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Гент" – "Динамо": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять