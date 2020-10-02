"Темная лошадка" Реброва и два явных фаворита: представляем соперников "Динамо" в Лиге чемпионов

Как и в случае с донецким "Шахтером", у которого в группе "Реал", "Интер" и "Боруссия", киевское "Динамо" имеет в своей группе Лиги чемпионов двух явных фаворитов – это испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус". Последним представителем квартета является венгерский "Ференцварош", однако не стоит списывать команду Сергея Реброва со счетов. К слову, "Динамо" имеет в группе третий по стоимости (96,8 млн евро) и самый молодой состав (24,6 года).

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"Барселона" (Испания)

Год основания: 1899

Трансферная стоимость: 943.2 млн евро

Средний возраст: 25,7 года

Коэффициент на победу в Лиге чемпионов: 15.00

Каталонцы во время короткого межсезонья пережили целую революцию. После позорного поражения от "Баварии" в отставку ушел главные тренер Кике Сетьен, а пришедший вместо него Рональд Куман затеял грандиозную чистку состава, избавившись от вчерашних лидеров команды Луиса Суареса и Ивана Ракитича. Хотел покинуть команду и Лионель Месси, но это ему не удалось. В новом сезоне "Барселона" стартовала с двух побед, поэтому пока Куман на правильном пути. А то, что команда будет претендовать на победу в Лиге чемпионов – даже не обсуждается.

Обзор матча "Барселона" – "Бавария" – 2:8:

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"Ювентус" Турин (Италия)

Год основания: 1897

Трансферная стоимость: 683,2 млн евро

Средний возраст: 28.2 года

Коэффициент на победу в Лиге чемпионов: 13.00

Главный гранд Италии уже сбился со счету, сколько раз подряд выигрывал Серию А, но вот славные дни "Старой синьоры" в Европе оказались давно позади. Возможно, текущий сезон станет решающим для Сарри, как тренера "Юве", да и Роналду не молодеет, хотя последнего своего слова он еще не сказал. А что может быть для него более принципиальным, чем обойти в таблице "Барселону"?

Как "Ювентус" стартовал в новом сезоне:

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"Ференцварош" Будапешт (Венгрия)

Год основания: 1899

Трансферная стоимость: 24.25 млн евро

Средний возраст: 26,8 года

Коэффициент на победу в Лиге чемпионов: 501.00

Чемпион Венгрии впервые с 1995 года вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Этому чуду есть одно имя – Сергей Ребров. Украинский тренер создал боевую команду в столице Венгрии и со второй попытки вывел ее в Лигу чемпионов. Правда, опыта выступления на высоком уровне у этой команды крайне мало, поэтому, скорее всего, "Ференцварош" станет главным поставщиком очков для других команд. Тем не менее, списывать команду Реброва ни в коем случае нельзя, ведь недооценка погубила не одного фаворита.

Смотрите, как "Ференцварош" вышел в групповой этап Лиги чемпионов:

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге чемпионов

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