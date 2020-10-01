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УЕФА разрешил вернуть болельщиков на стадионы в еврокубках, но при одном условии

1 октября, 20:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Стадионы смогут заполняться до 30% от своей вместительности, если это разрешат местные власти

Исполнительный комитет УЕФА, приняв во внимание успешное проведение матча за Суперкубок УЕФА в Будапеште 24 сентября, одобрил частичное возвращение болельщиков на трибуны на матчах под эгидой УЕФА в тех странах, где это разрешено местными властями.

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Данное решение вступает в силу со следующей недели, когда пройдут матчи с участием национальных команд, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Отмечается, что на каждый матч сможет попасть до 30% болельщиков от общей вместимости стадиона, на котором он проходит. Болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений.

В то же время окончательное решение о допуске болельщиков на трибуны все равно будут принимать местные власти. Также лимит в 30% может быть соблюден только в тех странах, где установленный властями лимит не ниже.

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УЕФА болельщики Лига чемпионов Лига Европы

Источник: Сегодня|Спорт

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