УЕФА разрешил вернуть болельщиков на стадионы в еврокубках, но при одном условии

Стадионы смогут заполняться до 30% от своей вместительности, если это разрешат местные власти

Исполнительный комитет УЕФА, приняв во внимание успешное проведение матча за Суперкубок УЕФА в Будапеште 24 сентября, одобрил частичное возвращение болельщиков на трибуны на матчах под эгидой УЕФА в тех странах, где это разрешено местными властями.

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Данное решение вступает в силу со следующей недели, когда пройдут матчи с участием национальных команд, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Отмечается, что на каждый матч сможет попасть до 30% болельщиков от общей вместимости стадиона, на котором он проходит. Болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений.

В то же время окончательное решение о допуске болельщиков на трибуны все равно будут принимать местные власти. Также лимит в 30% может быть соблюден только в тех странах, где установленный властями лимит не ниже.

Напомним, что сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками "Шахтера" стали испанский "Реал", итальянский "Интер" и немецкая "Боруссия" Менхенгладбах. А "Динамо" сыграет с испанской "Барселоной", итальянским "Ювентусом" и венгерским "Ференцварошем".

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Смотрите обзор матча за Суперкубок УЕФА Бавария – "Севилья":

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