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"В качестве мотивации": УЕФА после жеребьевки ЛЧ напомнил, как "Динамо" громило "Барселону"

1 октября, 21:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне имеют успешный опыт игры против каталонцев, но было это еще в 1997 году

Сегодня киевское "Динамо" узнало соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Команде Мирчи Луческу предстоит встретиться с испанской "Барселоной", итальянским "Ювентусом" и венгерским "Ференцварошем", который тренирует Сергей Ребров.

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УЕФА не смог пройти мимо таких результатов жеребьевки и в своем аккаунте в Twitter вспомнил легендарный матч "Динамо" против "Барселоны" на "Камп Ноу" в 1997 году. Тогда команда Валерия Лобановского разгромила грозного соперника со счетом 4:0, а молодой Андрей Шевченко оформил хет-трик. Еще один мяч на свой счет записал Сергей Ребров.

Матчи группового этапа пройдут 20/21 октября, 27/28 октября, 3/4 ноября, 24/25 ноября, 1/2 декабря и 8/9 декабря. Точный календарь матчей "Динамо" станет известен позже.

Читайте также: Не только "Шахтер" и "Динамо": кто еще представляет Украину в Лиге чемпионов

Смотрите, как "Динамо" играло с "Гентом" в квалификации:

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УЕФА Лига чемпионов Барселона Динамо Киев

Источник: Сегодня|Спорт

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