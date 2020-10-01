Не только "Шахтер" и "Динамо": кто еще представляет Украину в Лиге чемпионов

Уже определились все участники основной сетки Лиги чемпионов, а сегодня состоится жеребьевка группового этапа турнира. Впервые с 2015 года на групповом этапе выступят два украинских клуба – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Однако не только они будут представлять нашу страну в самом престижном клубном турнире планеты. Оказывается, украинцев хватает и в других командах!

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Андрей Лунин. "Реал" Мадрид (Испания)

Андрей Лунин / Фото: AFP

21-летний голкипер Андрей Лунин после двух сезонов скитаний по арендам наконец-то вернулся в мадридский "Реал". Правда, украинец является только резервным вратарем команды и появится на поле лишь в том случае, если Тибо Куртуа понадобится отдых, либо что-то случится с его здоровьем. Впрочем, Лунин может получить свой шанс в заключительных матчах группового этапа, если на тот момент "Реал" уже решит вопрос первого места в группе.

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Ярослав Ракицкий. "Зенит" Санкт-Петербург (Россия)

Ярослав Ракицкий / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Опытный украинский защитник является ключевым игроком своей команды и так просто свое место в старте не отдаст. Другое дело, что в прошлом сезоне Ракицкий успел "напривозить", а сам "Зенит" провалился и даже не вышел с довольно легкой группы.

Александр Зинченко. "Манчестер Сити" (Англия)

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"Манчестер Сити", Зинченко и де Брюйне / Фото: Getty Images

Украинский полузащитник выступает в составе английского гранда уже не первый год и находится на хорошем счету у Хосепа Гвардиолы. Испанский тренер переквалифицировал Александра в левые защитники и регулярно предоставляет ему игровое время. Правда, в последнее время Зинченко не так часто появляется на поле, к тому же сейчас он восстанавливается от травмы. Но можно не сомневаться, что свое время в Лиге чемпионов Зинченко непременно получит.

Руслан Малиновский. "Аталанта" Бергамо (Италия)

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Лидер сборной Украины выдал неплохой дебютный сезон в Италии и сейчас должен получать больше игрового времени. Учитывая, что "Аталанта" будет бороться сразу на несколько фронтов, можно смело утверждать, что мы увидим Малиновского в матчах Лиги чемпионов.

Эдуард Соболь. "Брюгге" (Бельгия)

Эдуард Соболь. Фото: clubbrugge.be

Защитник "Шахтера" проводит второй сезон в Бельгии. По итогам прошедшего Соболь завоевал золотые медали чемпионата страны и стал твердым игроком основного состава. "Брюгге" даже пытался полностью выкупить контракт 25-летнего украинца, но сторонам договориться пока не удалось.

Игорь Харатин, Александр Зубков и Сергей Ребров. "Ференцварош" Будапешт (Венгрия)

Украинцы помогли "Ференцварошу" обыграть "Валетту". Фото: fradi.hu

Украинский дуэт перебрался в Венгрию к украинскому тренеру Сергею Реброву и сразу стал основным в команде. В прошлом сезоне команда остановилась в шаге от группового этапа, а сейчас Ребров сотворил настоящую сенсацию и впервые за 25 лет вывел команду в основную сетку Лиги чемпионов. Успехи футболистов не остались незамеченными и Харатину даже предлагали принять венгерское гражданство, однако он выбрал Украину и уже успел дебютировать за национальную команду. Свой шанс получит и Зубков, он вызван на октябрьские матчи вместо травмированного Зинченко.

Эрик Святченко. "Мидтьюлланд" Хернинг (Дания)

Эрик Святченко. Фото: fcm.dk

Эрик имеет датский паспорт и даже сыграл несколько матчей за местную сборную, однако у него есть украинские корни. Будущий футболист появился на свет в Харькове в семье художника Сергея Святченко. В 1990 году он вместе с семьей эмигрировал в Данию.

Смотрите обзор прошлого финала Лиги чемпионов:

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