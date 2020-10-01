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Луиш Каштру: "Можно сказать, что нам досталась группа смерти, но легко не будет никому"

1 октября, 23:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Наставник "горняков" считает, что все команды имеют шансы на выход из группы Лиги чемпионов

Футболисты донецкого "Шахтера" во главе с главным тренером Луишем Каштру вместе собрались в Pm Hall, чтобы проследить за жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов. Перед жеребьевкой футболисты оживленно обсуждали, кого бы они хотели получить в свою группу. Практически все сходились на том, что им было бы интересно сыграть с кем-то из грандов: "Ливерпулем", "Ювентусом", "Баварией" или "Реалом".

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В итоге "Шахтеру" выпало играть как раз с "Реалом", который чаще держал трофей Лиги чемпионов. С третьей корзины попался хорошо знакомый украинской команде "Интер", с которым "горняки" встречались в полуфинале Лиги Европы в августе этого года. А из четвертой корзины "Шахтеру" досталась "Боруссия" Менхенгладбах.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Судя по реакции футболистов, жребий их вполне устроил: каждого из соперников игроки встречали улыбкой и горящими глазами. За настроение "Шахтера" накануне старта евросезона можно не волноваться.

Луиш Каштру: "Это Лига чемпионов – здесь не бывает легко. Нам достались сильные соперники, и необходимо показать высокий уровень игры, чтобы пройти дальше в плей-офф. Некоторые могут сказать, что нам досталась группа смерти, но я уверен, что легко не будет никому и все имеют шансы побороться за путевку в стыковые матчи".

Жуниор Мораес: "Очень волнительно было смотреть жеребьевку на таком мероприятии вместе с командой. Может, внешне я был спокойным, но внутри бушевали эмоции, я буквально чувствовал, как сильно бьется мое сердце. Результатом я доволен, всегда хочется играть с топами, такие матчи самые интересные ".

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Эксклюзивный сюжет о матче "Интер" – "Шахтер" в Лиге Европы:

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Реал Мадрид Интер Италия Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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