Луиш Каштру: "Можно сказать, что нам досталась группа смерти, но легко не будет никому"

Наставник "горняков" считает, что все команды имеют шансы на выход из группы Лиги чемпионов

Футболисты донецкого "Шахтера" во главе с главным тренером Луишем Каштру вместе собрались в Pm Hall, чтобы проследить за жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов. Перед жеребьевкой футболисты оживленно обсуждали, кого бы они хотели получить в свою группу. Практически все сходились на том, что им было бы интересно сыграть с кем-то из грандов: "Ливерпулем", "Ювентусом", "Баварией" или "Реалом".

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В итоге "Шахтеру" выпало играть как раз с "Реалом", который чаще держал трофей Лиги чемпионов. С третьей корзины попался хорошо знакомый украинской команде "Интер", с которым "горняки" встречались в полуфинале Лиги Европы в августе этого года. А из четвертой корзины "Шахтеру" досталась "Боруссия" Менхенгладбах.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Судя по реакции футболистов, жребий их вполне устроил: каждого из соперников игроки встречали улыбкой и горящими глазами. За настроение "Шахтера" накануне старта евросезона можно не волноваться.

Луиш Каштру: "Это Лига чемпионов – здесь не бывает легко. Нам достались сильные соперники, и необходимо показать высокий уровень игры, чтобы пройти дальше в плей-офф. Некоторые могут сказать, что нам досталась группа смерти, но я уверен, что легко не будет никому и все имеют шансы побороться за путевку в стыковые матчи".

Жуниор Мораес: "Очень волнительно было смотреть жеребьевку на таком мероприятии вместе с командой. Может, внешне я был спокойным, но внутри бушевали эмоции, я буквально чувствовал, как сильно бьется мое сердце. Результатом я доволен, всегда хочется играть с топами, такие матчи самые интересные ".

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Эксклюзивный сюжет о матче "Интер" – "Шахтер" в Лиге Европы:

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