Роналду против "волков": расписание, трансляции и результаты второго тура чемпионата Италии

Все о поединках второго тура итальянского первенства - кто с кем играет, где смотреть матчи и обновляющиеся результаты

В эти дни в чемпионате Италии по футболу проходят матчи второго тура, центральным поединком которого является противостояние "волков" из "Ромы", возглавляемой экс-тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, и "Ювентуса". Напомним, в стартовом туре Серии А лидер туринцев Роналду открыл счет своим голам в новом сезоне, расписавшись в воротах "Сампдории".

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Ниже – расписание матчей и телетрансляций поединков второго тура итальянского чемпионата, котировки букмекеров на исходы встреч и обновляющиеся результаты. Отметим, что трансляции матчей Серии А доступны на сервисе OLL.TV.

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Суббота – 26 сентября

16:00 "Торино" – "Аталанта" – 2:4

Букмекеры: 4.70 – 4.30 – 1.68

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19:00 "Сампдория" – "Беневенто"

Букмекеры: 1.76 – 3.85 – 4.80

19:00 "Кальяри" – "Лацио"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 5.40 – 4.30 – 1.62

21:45 "Интер" – "Фиорентина"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.63 – 4.40 – 5.20

Воскресенье – 27 сентября

13:30 "Специя" – "Сассуоло"

Букмекеры: 5.10 – 4.20 – 1.67

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16:00 "Наполи" – "Дженоа"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.31 – 5.90 – 9.50

16:00 "Верона" – "Удинезе"

Букмекеры: 2.75 – 3.15 – 2.85

19:00 "Кротоне" – "Милан"

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 5.90 – 4.30 – 1.57

21:45 "Рома" – "Ювентус"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3.65 – 3.70 – 2.04

Понедельник – 28 сентября

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21:45 "Болонья" – "Парма"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.98 – 3.70 – 3.80

Смотрите, как "Аталанта" обыграла "Торино" 4:2

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