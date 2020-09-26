Роналду против "волков": расписание, трансляции и результаты второго тура чемпионата Италии

В эти дни в чемпионате Италии по футболу проходят матчи второго тура, центральным поединком которого является противостояние "волков" из "Ромы", возглавляемой экс-тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, и "Ювентуса". Напомним, в стартовом туре Серии А лидер туринцев Роналду открыл счет своим голам в новом сезоне, расписавшись в воротах "Сампдории".
Ниже – расписание матчей и телетрансляций поединков второго тура итальянского чемпионата, котировки букмекеров на исходы встреч и обновляющиеся результаты. Отметим, что трансляции матчей Серии А доступны на сервисе OLL.TV.
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Суббота – 26 сентября
16:00 "Торино" – "Аталанта" – 2:4
Букмекеры: 4.70 – 4.30 – 1.68
19:00 "Сампдория" – "Беневенто"
Букмекеры: 1.76 – 3.85 – 4.80
19:00 "Кальяри" – "Лацио"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 5.40 – 4.30 – 1.62
21:45 "Интер" – "Фиорентина"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.63 – 4.40 – 5.20
Воскресенье – 27 сентября
13:30 "Специя" – "Сассуоло"
Букмекеры: 5.10 – 4.20 – 1.67
16:00 "Наполи" – "Дженоа"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.31 – 5.90 – 9.50
16:00 "Верона" – "Удинезе"
Букмекеры: 2.75 – 3.15 – 2.85
19:00 "Кротоне" – "Милан"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 5.90 – 4.30 – 1.57
21:45 "Рома" – "Ювентус"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3.65 – 3.70 – 2.04
Понедельник – 28 сентября
21:45 "Болонья" – "Парма"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.98 – 3.70 – 3.80
Смотрите, как "Аталанта" обыграла "Торино" 4:2
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