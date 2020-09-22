Українська
$ 28,2
33,2
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футболист-"призрак": тренер "Ромы" выпустил игрока, которого не было в заявке

22 сентября, 21:57

Елена Павлова Елена Павлова

Боссы Серии А наказали римский клуб за халатность

Римской "Роме" присудили техническое поражение 0:3 в матче чемпионата Италии против "Вероны". Команды встречались 19 сентября в рамках первого тура Серии А, и поединок завершился "сухой" ничьей – 0:0. Но столичные "Волки" допустили ошибку, за которую и были наказаны – сообщает Football Italia. Ранее итальянский гранд подписал защитника, который косил нападающих сборной Украины.

Реклама

Оказалось, что в стартовом составе "Ромы" Паулу Фонсека выпустил гвинейского полузащитника Амаду Диавара, не заявленного на чемпионат за "взрослую" команду. Футболист все еще пребывает в списке U-22. В итоге против "Вероны" Диавара отыграл практически весь матч и был заменен на 89-й минуте.

Читайте также: Форварда сборной Украины из "Гента" хотят купить два клуба чемпионата Италии

"Рома"

"Рома" / Фото: Reuters

В тренде
"Динамо" в большинстве еле дожало "Львов" перед Лигой чемпионов
Реклама

Проблема в том, что в июле Амаду исполнилось 23 года, и его нужно было переоформить по всем правилам. Чиновники Серии А напомнили об этом "Роме", но никаких действий со стороны римлян не последовало. Теперь же представители столичного клуба пытались протестовать, утверждая, что не преследовали злого умысла и в заявке были свободные места. Но боссы лиги решили все-таки наказать клуб за халатность.

Смотрите обзор матча "Верона" – "Рома"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

наказание чемпионат Италии поражение Верона халатность Рома
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Вот это мы приплыли": "Нива" остроумно ответила на троллинг "Кристалла" со ржавым автомобилемФутбол
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Динамо" лишилось двух нападающих. Кто будет забивать голы в команде ЛуческуФутбол
Parimatch объявляет о партнерстве с Ювентус
Parimatch объявляет о партнерстве с ЮвентусФутбол
"Челси" – "Ливерпуль": прогноз Александра ШовковскогоФутбол
Прервет ли ПСЖ проигрышную серию: прогноз на матч от Александра Шовковского
Прервет ли ПСЖ проигрышную серию: прогноз на матч от Александра ШовковскогоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять