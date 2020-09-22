Футболист-"призрак": тренер "Ромы" выпустил игрока, которого не было в заявке

Римской "Роме" присудили техническое поражение 0:3 в матче чемпионата Италии против "Вероны". Команды встречались 19 сентября в рамках первого тура Серии А, и поединок завершился "сухой" ничьей – 0:0. Но столичные "Волки" допустили ошибку, за которую и были наказаны – сообщает Football Italia. Ранее итальянский гранд подписал защитника, который косил нападающих сборной Украины.

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Оказалось, что в стартовом составе "Ромы" Паулу Фонсека выпустил гвинейского полузащитника Амаду Диавара, не заявленного на чемпионат за "взрослую" команду. Футболист все еще пребывает в списке U-22. В итоге против "Вероны" Диавара отыграл практически весь матч и был заменен на 89-й минуте.

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"Рома" / Фото: Reuters

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Проблема в том, что в июле Амаду исполнилось 23 года, и его нужно было переоформить по всем правилам. Чиновники Серии А напомнили об этом "Роме", но никаких действий со стороны римлян не последовало. Теперь же представители столичного клуба пытались протестовать, утверждая, что не преследовали злого умысла и в заявке были свободные места. Но боссы лиги решили все-таки наказать клуб за халатность.

Смотрите обзор матча "Верона" – "Рома"

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