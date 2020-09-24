Ибрагимович подхватил коронавирус и покидает "Милан" перед матчем Лиги Европы

Харизматический лидер итальянского "Милана" Златан Ибрагимович таки не уберегся от злой инфекции. В ближайшее время шведский форвард не поможет своей команде, поскольку заразился коронавирусом. Напомним, недавно Ибрагимович продлил контракт с "Миланом" на год.

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О том, что Златан сдал позитивный тест на новый вирус, сначала написал сайт газеты Corriere dello Sport, а позже и официальный сайт "Милана". Нападающий, которому на следующей неделе исполнится 39 лет, стал вторым игроком клуба с коронавирусом. Ранее его подхватил защитник Леонардо Дуарте. Тесты всех других футболистов оказались отрицательными.

Естественно, что швед покинул лагерь команды и отправился на самоизоляцию. Коллективу придется выкручиваться без голеадора, по крайней мере, неделю. В предыдущих двух встречах – в еврокубке и в чемпионате Италии – Златан забил три мяча. Уже сегодня "Милан" принимает норвежский "Буде-Глимт" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Недавно Ибрагимович оформил два рекорда в одной игре.

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Смотрите, как Златан дублем принес победу "Милану" над "Болоньей" в чемпионате Италии:

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