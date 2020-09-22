Футбольного арбитра и его девушку зарезали на квартире

Двойное убийство в Италии. Даниэле Де Сантису было 33 года, его возлюбленной Элеоноре - 30

Жуткая трагедия произошла в Италии. Футбольный арбитр Даниэле Де Сантис вместе с девушкой найдены мертвыми в своей квартире в Лечче, сообщает Today.it. Двойное убийство было совершено в понедельник вечером в кондоминимуме возле местного ж/д вокзала, где проживал рефери.

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Де Сантис, 33 года, и его возлюбленная Элеонора Манта, 30 лет, были зарезаны у себя дома. "Они умерли от глубоких ножевых ран и потери крови", – говорят в полиции.

Соседи пары говорят, что слышали "звуки сильных ударов предметов мебели, крики, а затем – тишину". При этом из дома, где произошло двойное убийство, выбежал "человек, одетый в черное, в кожаных перчатках, с надетой на лицо балаклавой и с желтым рюкзаком". Это был предполагаемый убийца.

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Фото LeccePrima с места преступления

Вместе с тем в некоторых местных СМИ говорится также о якобы ссоре, в результате которой арбитр и его девушка могли нанести смертельные раны друг другу. По данному факту также проводится проверка.

Отметим, что Даниэле Де Сантис обслуживал футбольные поединки на уровне второго и третьего дивизионов чемпионата Италии. На его счету 130 официальных матчей в качестве арбитра.

Ранее мы сообщали, что в Англии бывшего игрока "Ливерпуля" ограбили и несколько раз ударили ножом. К счастью, Андре Уиздом остался жив.

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