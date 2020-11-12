Роналду показал "рогатый" подарок для своей дочурки на день рождения

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду трогательно поздравил с днем рождения свою младшую дочь Алану Мартину, которой в четверг, 12 ноября, исполнилось три годика. 5-кратный обладатель "Золотого мяча" подарил ей набор из игрушки-единорога и оранжевой поилки, а также на весь мир признался ей в любви.
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"Спасибо, что пришла в нашу жизнь и наполнила ее светом своей улыбки. С днем рождения, моя принцесса Алана. Папа любит тебя", – написал у себя в Instagram 35-летний Роналду
Отметим, что Алана Мартина – первый совместный ребенок Роналду и его невесты Джорджины Родригес. Также у футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей – старший сын Криштиану-младший (10 лет) и близнецы Ева и Маттео, которым по 3 года.
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Ранее мы рассказывали, что Роналду подарил Джорджине самое дорогое обручальное кольцо в футболе. За эти деньги он мог бы купить 17 однокомнатных квартир в Киеве.
Смотрите, как Роналду развлекается со своей семьей
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