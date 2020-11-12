Новая "сотка" Роналду в сборной Португалии: впереди только Рамос и Касильяс

Криштиану вышел на замену, но забил один из голов

11 ноября Португалия провела товарищеский матч с Андоррой, разгромив ее со счетом 7:0. 35-летний форвард "избранных" Криштиану Роналду вышел на замену и отметился 102 голом за сборную. Однако в этом поединке нападающий "Ювентуса" добился еще одного важного достижения.

Реклама

Читайте также: Роналду на Неймара: "Ювентус" предлагает "ПСЖ" махнуться

Победа над Андоррой стала для Роналду уже 100-й в его карьере в сборной. Всего 35-летний Криштиану провел 168 встреч за Португалию 168 встреч, из которых 42 завершились поражениями, а еще 26 — вничью. В 168 поединках форвард забил 102 гола и отдал 40 результативных передач и получил 23 предупреждения.

Роналду стал лишь четвертым игроком в Европе, кому покорилась отметка в 100 выигранных матчей в составе национальной команды. Помимо португальца таким достижением отметились три футболиста сборной Испании – Серхио Рамос (129), Икер Касильяс (121) и Хави (100).

Реклама

Ранее мы писали, что Роналду проводит 18-й сезон в Лиге чемпионов подряд.

Смотрите, как ранее Роналду забивал сборной Швеции

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама