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Роналду на Неймара: "Ювентус" предлагает "ПСЖ" "махнуться"

11 ноября, 09:16

Олег Люлька Олег Люлька

Космический обмен между туринским и парижским клубами может состояться в следующем году

Итальянский "Ювентус" и французский "ПСЖ" могут осуществить самый громкий обмен в истории футбола. Туринцы хотят отдать парижанам Криштиану Роналду, а взамен получить Неймара. Суперзвездный чендж может состояться в 2021 году.

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Как сообщает журналист-инсайдер Танкреди Палмери в своей колонке в Tuttumercatoweb, туринский "Ювентус" хочет избавиться от 35-летнего Криштиану Роналду, чтобы отбить часть денег на его приобретение. А кроме того, в связи с перезаключением контракта с Пауло Дибалой и финансовым обязательствам по Деяну Кулушевски и Федерико Кьезе, у туринцев просто не остается средств, чтобы удовлетворить запросы Криштиану.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Его контракт с "Юве" истекает летом 2022-го, поэтому более-менее выгодно для себя туринцы могут расстаться с португальцем до лета 2021-го. Иначе позже Криштиану может покинуть итальянский клуб вообще бесплатно.

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Однако, по данным Танкреди Палмери, "Ювентус", ограниченный в финансах в условиях коронавируса, устроит не только вариант с продажей Роналду, но и его обмен на Неймара. Что, собственно, туринцы и предлагают сейчас "ПСЖ".

Все в сборе: Неймар, Месси и Роналду

Все в сборе: Неймар, Месси и Роналду / Фото: Getty Images

Только вот с финансовой точки зрения этот обмен для "ПСЖ" выглядит, скорее, как надувательство. Криштиану – 35 лет, Transfermarkt оценивает его в 60 млн евро. Неймару же – 28 лет, и его аналитики оценивают более чем в два раза дороже – в 128 млн.

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Неймар
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Неймар / Фото: Reuters

Кроме того, если у "Ювентуса" не хватает денег на оклад Роналду, то откуда они возьмутся на зарплату Неймару?

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Таким образом, очень похоже, что "Ювентус" пытается "обуть на обе ноги" парижан. Если французский клуб и согласится обменять Неймара на Роналду, то, скорее всего, лишь с большой доплатой со стороны туринцев. Хотя, не стоит исключать, что богатые катарские владельцы "ПСЖ" все-таки поведутся на магию имени Криштиану. Тем более, что даже в свои 35 португалец остается машиной по забиванию голов!

Смотрите, как забивает Роналду

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