Роналду получил соблазнительное предложение от "дьяволов"

На 35-летнего Криштиану Роналду объявился новый претендент. 5-кратный обладатель "Золотого мяча", которого Transfermarkt оценивает в 60 миллионов евро, может перебраться из "Ювентуса" в свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед".
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Как сообщает журналист ESPN Кристиан Мартин, источники в "МЮ" подтвердили, что английский клуб "соблазняет" Роналду, уговаривая вернуться на "Олд Траффорд". Португальский нападающий анализирует это предложение. И если он согласится, то "Ювентус" вступит в переговоры относительно трансфера уже непосредственно с "Красными дьяволами" из Манчестера.
Напомним, что Криштиану выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, успев за этот период трижды выиграть чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и по разу – Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира.
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Ранее мы писали, что "Ювентус" предлагает "ПСЖ" Роналду в обмен на Неймара. Космический чендж между туринским и парижским клубами может состояться в следующем году.
Смотрите, как забивает Роналду
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