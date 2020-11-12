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Роналду получил соблазнительное предложение от "дьяволов"

12 ноября, 12:03

Олег Люлька Олег Люлька

"Манчестер Юнайтед" хочет вернуть Криштиану, с которым выиграл последнюю в своей истории Лигу чемпионов

На 35-летнего Криштиану Роналду объявился новый претендент. 5-кратный обладатель "Золотого мяча", которого Transfermarkt оценивает в 60 миллионов евро, может перебраться из "Ювентуса" в свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед".

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Как сообщает журналист ESPN Кристиан Мартин, источники в "МЮ" подтвердили, что английский клуб "соблазняет" Роналду, уговаривая вернуться на "Олд Траффорд". Португальский нападающий анализирует это предложение. И если он согласится, то "Ювентус" вступит в переговоры относительно трансфера уже непосредственно с "Красными дьяволами" из Манчестера.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Напомним, что Криштиану выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, успев за этот период трижды выиграть чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и по разу – Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира.

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Ранее мы писали, что "Ювентус" предлагает "ПСЖ" Роналду в обмен на Неймара. Космический чендж между туринским и парижским клубами может состояться в следующем году.

Смотрите, как забивает Роналду

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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус Турин
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