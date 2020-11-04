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"Ференцварош" – "Ювентус": онлайн матча соперников "Динамо" в Лиге чемпионов

4 ноября, 14:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча квартета G начнется в Будапеште в среду поздно вечером

В среду Лига чемпионов достигает экватора группового этапа. В одном из матчей "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва принимает итальянский "Ювентус". Напомним расписание, трансляции и результаты матчей Лиги чемпионов 4 ноября. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию встречи в Будапеште с комментариями, фотографиями, видео интересных моментов.

"Ференцварош" – "Ювентус"

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Явление КриРо. В Будапеште ожидается появление на поле одного из величайших футболистов мира. Криштиану Роналду наконец-то преодолел коронавирус и уже успешно сыграл матч в итальянской Серии А. А вот в Лиге чемпионов португалец проведет первый поединок сезона 2020/2021.

Расстановка сил. Конечно же, в этой дуэли "Юве" выступает в роли наставника, который экзаменует дерзкого выскочку. Интересно, что оба соперника не проиграли ни одного матча на внутренней арене. Правда, туринцы по три раза побеждали и играли вничью и занимают третье место в Серии А. А "Ференцварош" пять раз выиграл в семи турах и лидирует в Венгрии.

Другое дело – евроарена, где коллектив Сергея Реброва разбили в Барселоне. Правда, "Ювентус" тоже уступил каталонцам, причем, на своем поле. Этот поединок парни Андреа Пирло наверняка хотят использовать, чтобы оторваться от назойливых клубов Восточной Европы.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
2
2
0
0
7
1
6
6
Забитые 7
Пропущеные 1
Разница 6
Результаты последних матчей: В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
ДинамоДинамоДин
2
0
1
1
2
4
-2
1
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
2
0
1
1
3
7
-4
1
Забитые 3
Пропущеные 7
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П

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Прогнозы. Ставки букмекеров явно свидетельствуют в пользу итальянского гранда. На его победу коэффициент – 1.30, на хозяев – 12 (!), на ничью – 5.50. При этом града голов не ожидают (2-3), а самый популярный счет – 0:2 (коэф. – 6.40). Вероятность того, что Криштиану отличится в Будапеште – довольна высока, коэф. – 1.47.

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Где смотреть. В Украине матч покажет телеканал "Футбол 3", трансляция стартует в 21:50. Также его можно смотреть на сервисе OLL.TV. В повторе встречу поставят в эфир в четверг в 6:10 и 15:15 на том же канале.

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