Роналду больше не нужен "Ювентусу". Следующим летом его выставят на продажу

Итальянский "Ювентус" намерен следующим летом продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает Diario Sport. По информации источника, туринцы считают риском продлевать контракт с 35-летним футболистом.
К тому же, продажа Роналду позволит существенно сократить зарплатную ведомость и отбить чуть суммы, потраченной на покупку португальца в "Реала" в 2018 году.
Таким образом, "Ювентус" следующим летом выставит Роналду на продажу, за год до истечения текущего соглашения. Главным претендентом на него остается французский "Пари Сен-Жермен".
В текущем сезоне Роналду провел пять матчей во всех турнирах и забил шесть мячей. Большую часть октября он пропустил из-за коронавируса, а в предыдущем матче Серии А против "Лацио" (1:1) получил травму и был заменен.
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