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Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником

10 ноября, 13:50

Олег Люлька Олег Люлька

Как же Кристиан похож на свою маму Кристен!

В большой семье тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко – очередной праздник. Сыну обладателя "Золотого мяча" Кристиану исполнилось 14 лет. Сам Шева не может быть рядом с ним сегодня, так как готовит "сине-желтых" к товарняку с Польшей. Между тем жена Андрея – американская модель Кристен – уже успела трогательно поздравить виновника торжества.

"С 14-летием, Кристиан. Мы так тебя любим!!" – написала у себя в Instagram Кристен Пазик, опубликовав фото с сыном, на котором они – копии друг друга

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А в качестве пожелания имениннику Кристен процитировала американского детского писателя и мультипликатора Теодора Сьюза: "Отправляйся в прекрасные места! Сегодня твой день! Твоя гора ждет. Так что вперед!"

Ранее мы рассказывали, что Кристиан пошел по футбольным стопам Андрея и занимается в академии лондонского "Челси".

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Напомним, что Андрей Шевченко и Кристен Пазик воспитывают четырех сыновей – помимо 14-летнего Кристиана, это Джордан, которому неделю назад исполнилось 16 лет, а также 8-летний Александр и 6-летний Райдер-Габриэль.

Смотрите, как Шева и его сын Кристиан занимаются спортом дома

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Андрей Шевченко Кристен Пазик WAGs дети звезд

Источник: Сегодня|Спорт

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