Роналду и Месси в пролете: опубликована сборная-космос самых дорогих футболистов мира

Популярный ресурс Transfermarkt, анализирующий трансферную стоимость футболистов, опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков в мире на своих позициях. За ее бортом оказались лучшие исполнители 21-го века: 6-кратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси (100 млн евро) и 5-кратный Роналду (60 млн евро). Недотягивают...

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Вратарь: Ян Облак (€90 млн, "Атлетико")

Защитники: Альфонсо Дэвис (€80 млн, "Бавария"), Вирджил ван Дейк (€80 млн, "Ливерпуль"), Маттейс де Лигт (€70 млн, "Ювентус"), Трент Александер-Арнольд (€110 млн, "Ливерпуль")

Полузащитники: Йозуа Киммих (€85 млн, "Бавария"), Кевин Де Брюйне (€120 млн, "Манчестер Сити"), Садио Мане (€120 млн, "Ливерпуль"), Рахим Стерлинг (€128 млн, "Манчестер Сити")

Нападающие: Килиан Мбаппе (€180 млн, "ПСЖ"), Неймар (€128 млн, "ПСЖ")

Отметим, что стоимость всей символической сборной самых дорогих на своих позициях футболистов составила просто-таки космическую сумму – 1 миллиард 190 миллионов евро.

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Ранее мы писали, что Зинченко после свадьбы подешевел на 4 млн евро: у рейтинга самых дорогих украинских футболистов новый лидер.

Смотрите обзор финала ЛЧ "Бавария" – "ПСЖ" (1:0)

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