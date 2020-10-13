Українська
$ 28,25
33,34
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Дешевле одного Неймара: обнародована десятка самых дорогих футболистов Азии

13 октября, 09:48

Олег Люлька Олег Люлька

До корейца Сон Хын Мина из "Тоттенхэма" остальным азиатам - как до Луны

Аналитики портала Transfermarkt составили рейтинг самых дорогостоящих футболистов Азии. Первое место в этом списке занял 28-летний нападающий лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин – 64 млн евро. Следом за форвардом сборной Южной Кореи расположился японский полузащитник "Реала" Такефуса Кубо (30 млн евро), находящийся в аренде в "Вильярреале". А замкнул тройку еще один кореец – полузащитник "Валенсии" Ли Кан Ин (20 млн евро).

Реклама

Читайте также: Невероятно! Сон Хын Мин забил четыре гола за матч с передач одного и того же игрока

Отметим, что суммарно стоимость десяти самых дорогих игроков Азии составила 209 миллионов евро, таким образом не дотянув 13 млн до "веса" рекордного трансфера в истории футбола – 222 млн евро за переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ".

10 самых дорогих футболистов Азии

  • Сон Хын Мин (Южная Корея, "Тоттенхэм") €64 млн
  • Такефуса Кубо (Япония, "Реал", в аренде в "Вильярреале") €30 млн
  • Ли Кан Ин (Южная Корея, "Валенсия") €20 млн
  • Такехиро Томиясу (Япония, "Болонья") €18 млн
  • Сердар Азмун (Иран, "Зенит") €18 млн
  • Хван Хи Чхан (Южная Корея"Лейпциг") €15 млн
  • Даити Камада (Япония, "Айнтрахт") €12 млн
  • Сея Накадзима (Япония, "Порту") €12 млн
  • Такуми Минамино (Япония, "Ливерпуль") €10 млн
  • Мехди Тареми (Иран, "Порту") €10 млн
INSTAGRAM

Ранее мы писали, что самый дорогой футболист украинской Премьер-лиги играет в "Динамо" – Виктора Цыганкова оценивают в 19 млн евро.

Реклама

Смотрите, как забивает самый дорогой игрок Азии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

стоимость Азия футболисты Сон Хын Мин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра Шовковского
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра ШовковскогоФутбол
В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развития
В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развитияФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять