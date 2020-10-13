Дешевле одного Неймара: обнародована десятка самых дорогих футболистов Азии

До корейца Сон Хын Мина из "Тоттенхэма" остальным азиатам - как до Луны

Аналитики портала Transfermarkt составили рейтинг самых дорогостоящих футболистов Азии. Первое место в этом списке занял 28-летний нападающий лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин – 64 млн евро. Следом за форвардом сборной Южной Кореи расположился японский полузащитник "Реала" Такефуса Кубо (30 млн евро), находящийся в аренде в "Вильярреале". А замкнул тройку еще один кореец – полузащитник "Валенсии" Ли Кан Ин (20 млн евро).

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Отметим, что суммарно стоимость десяти самых дорогих игроков Азии составила 209 миллионов евро, таким образом не дотянув 13 млн до "веса" рекордного трансфера в истории футбола – 222 млн евро за переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ".

10 самых дорогих футболистов Азии

Сон Хын Мин (Южная Корея, "Тоттенхэм") €64 млн

Такефуса Кубо (Япония, "Реал", в аренде в "Вильярреале") €30 млн

Ли Кан Ин (Южная Корея, "Валенсия") €20 млн

Такехиро Томиясу (Япония, "Болонья") €18 млн

Сердар Азмун (Иран, "Зенит") €18 млн

Хван Хи Чхан (Южная Корея"Лейпциг") €15 млн

Даити Камада (Япония, "Айнтрахт") €12 млн

Сея Накадзима (Япония, "Порту") €12 млн

Такуми Минамино (Япония, "Ливерпуль") €10 млн

Мехди Тареми (Иран, "Порту") €10 млн

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Ранее мы писали, что самый дорогой футболист украинской Премьер-лиги играет в "Динамо" – Виктора Цыганкова оценивают в 19 млн евро.

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Смотрите, как забивает самый дорогой игрок Азии

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