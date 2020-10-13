Дешевле одного Неймара: обнародована десятка самых дорогих футболистов Азии

Аналитики портала Transfermarkt составили рейтинг самых дорогостоящих футболистов Азии. Первое место в этом списке занял 28-летний нападающий лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин – 64 млн евро. Следом за форвардом сборной Южной Кореи расположился японский полузащитник "Реала" Такефуса Кубо (30 млн евро), находящийся в аренде в "Вильярреале". А замкнул тройку еще один кореец – полузащитник "Валенсии" Ли Кан Ин (20 млн евро).
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Отметим, что суммарно стоимость десяти самых дорогих игроков Азии составила 209 миллионов евро, таким образом не дотянув 13 млн до "веса" рекордного трансфера в истории футбола – 222 млн евро за переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ".
10 самых дорогих футболистов Азии
- Сон Хын Мин (Южная Корея, "Тоттенхэм") €64 млн
- Такефуса Кубо (Япония, "Реал", в аренде в "Вильярреале") €30 млн
- Ли Кан Ин (Южная Корея, "Валенсия") €20 млн
- Такехиро Томиясу (Япония, "Болонья") €18 млн
- Сердар Азмун (Иран, "Зенит") €18 млн
- Хван Хи Чхан (Южная Корея"Лейпциг") €15 млн
- Даити Камада (Япония, "Айнтрахт") €12 млн
- Сея Накадзима (Япония, "Порту") €12 млн
- Такуми Минамино (Япония, "Ливерпуль") €10 млн
- Мехди Тареми (Иран, "Порту") €10 млн
Ранее мы писали, что самый дорогой футболист украинской Премьер-лиги играет в "Динамо" – Виктора Цыганкова оценивают в 19 млн евро.
Смотрите, как забивает самый дорогой игрок Азии
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