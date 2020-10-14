Личный самолет и персональная "скорая": как Роналду прилетел на карантин в Италию

Сегодня Криштиану Роналду прибыл в Италию из Португалии, где он будет находиться на карантине в связи с заражением коронавируса. В Италии срок самоизоляции составляет 10 дней, поэтому португалец рассчитывает раньше вернуться на поле.
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Роналду прилетел в Турин чартерным рейсом на борту самолета скорой помощи. В аэропорту его встречали два микроавтобуса.
Прямо на взлетной полосе футболиста ждал персональный автомобиль скорой помощи, который отвез его домой.
Игрок сборной Португалии заранее изолировался от партнеров из национальной команды и не принимал участие в матче против Швеции в Лиге наций.
Положительный тест на коронавирус португалец сдал во вторник в расположении сборной. У игрока нет симптомов.
Роналду, скорее всего, пропустит матчи против "Кротоне" (17 октября) в чемпионате Италии и киевского "Динамо" (20 октября) в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Федерация отметила, что остальные игроки сборной Португалии прошли тесты после заражения Роналду, но все они дали отрицательный результат.
Кстати, Роналду не верит, что у него коронавирус. Он сдал еще один тест. Криштиану решил провериться в альтернативной лаборатории. Результат тестирования пока не ясен.
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