Личный самолет и персональная "скорая": как Роналду прилетел на карантин в Италию

Португальский футболист надеется в Италии быстрее вылечиться от коронавируса

Сегодня Криштиану Роналду прибыл в Италию из Португалии, где он будет находиться на карантине в связи с заражением коронавируса. В Италии срок самоизоляции составляет 10 дней, поэтому португалец рассчитывает раньше вернуться на поле.

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Роналду прилетел в Турин чартерным рейсом на борту самолета скорой помощи. В аэропорту его встречали два микроавтобуса.

Криштиану Роналду прилетел в Италию на карантин Видео: Reuters

Прямо на взлетной полосе футболиста ждал персональный автомобиль скорой помощи, который отвез его домой.

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Игрок сборной Португалии заранее изолировался от партнеров из национальной команды и не принимал участие в матче против Швеции в Лиге наций.

Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Положительный тест на коронавирус португалец сдал во вторник в расположении сборной. У игрока нет симптомов.

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Роналду, скорее всего, пропустит матчи против "Кротоне" (17 октября) в чемпионате Италии и киевского "Динамо" (20 октября) в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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Федерация отметила, что остальные игроки сборной Португалии прошли тесты после заражения Роналду, но все они дали отрицательный результат.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Кстати, Роналду не верит, что у него коронавирус. Он сдал еще один тест. Криштиану решил провериться в альтернативной лаборатории. Результат тестирования пока не ясен.

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