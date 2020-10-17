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Роналду на карантине заговорил на русском. Похоже, он учился на произнесении тостов

17 октября, 10:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португалец похвастался знанием русского языка

Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду заговорил на русском языке во время общения с подписчиками в Instragram. Роналду заразился коронавирусом и сейчас находится на карантине в Турине, поэтому имеет много свободного времени и развлекается в соцсетях.

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Во время прямого эфира Роналду отвечал на вопросы фанатов, а один из них написал на русском языке. Португалец, ранее имевший отношения с российской моделью Ириной Шейк, не растерялся и продемонстрировал свои знания русского, правда, начал он, будто произносит тост.

"На здоровье, как дела, хорошо", – выпалил Роналду, отдавая воинское приветствие.

Криштиану Роналду заговорил на русском языке Видео: Instagram

Кстати, Роналду не верит, что у него коронавирус. Он сдал еще один тест. Криштиану решил провериться в альтернативной лаборатории. Результат тестирования пока не ясен.

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Ранее мы рассказывали, что перед матчами сборных Роналду нарушил карантин в "Ювентусе". Туринскую команду на несколько дней закрыли в клубном отеле, но звездный нападающий не захотел сидеть взаперти и отправился домой.

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видео футболист русский язык Криштиану Роналду

Источник: Сегодня|Спорт

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