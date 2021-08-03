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Пока Шева ищет работу, его жена отдыхает на лучшем пляже Европы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
3 августа, 11:54
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Супруга экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик поделилась снимками с одного из самых красивых уголков земного шара
Жена Андрея Шевченко и их сыновья на отдыхе
Жена Андрея Шевченко и их сыновья на отдыхе / Фото: Instagram

Семья Андрея Шевченко, покинувшего сборную Украины и ищущего себе новое место работы, побывала в итальянском городке Полиньяно-а-Маре на берегу Адриатического моря.

Визиткой Полиньяно-а-Маре является мост Лама Монакиле, соединяющий две скалы, с которого открывается шикарный вид на бирюзовое море.

А местный пляж является лучшим в Европе по версии нескольких авторитетных ассоциаций.

Снимками с этого райского уголка Кристен Пазик, жена Андрея Шевченко, поделилась у себя в сториз. Правда, самого Шевы на них нет.

Ранее Кристен Пазик показала, как они отдыхали в Белом городе – Остуни. Там Шева ел и танцевал одновременно.

Шевченко отдыхает в Остино
Шевченко отдыхает в Остино / Фото: Instagram

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