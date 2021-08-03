Пока Шева ищет работу, его жена отдыхает на лучшем пляже Европы

Семья Андрея Шевченко, покинувшего сборную Украины и ищущего себе новое место работы, побывала в итальянском городке Полиньяно-а-Маре на берегу Адриатического моря.
Визиткой Полиньяно-а-Маре является мост Лама Монакиле, соединяющий две скалы, с которого открывается шикарный вид на бирюзовое море.
А местный пляж является лучшим в Европе по версии нескольких авторитетных ассоциаций.
Снимками с этого райского уголка Кристен Пазик, жена Андрея Шевченко, поделилась у себя в сториз. Правда, самого Шевы на них нет.
Ранее Кристен Пазик показала, как они отдыхали в Белом городе – Остуни. Там Шева ел и танцевал одновременно.