Поки Шева шукає роботу, його дружина відпочиває на найкращому пляжі Європи

Дружина екстренера збірної України Андрія Шевченка Крістен Пазік поділилася знімками з одного з найкрасивіших куточків земної кулі

Дружина Андрія Шевченка і їхні сини на відпочинку / Фото: Instagram

Сім'я Андрія Шевченка,який покинув збірну України і шукає собі нове місце роботи, побувала в італійському містечку Поліньяно-а-Маре на березі Адріатичного моря.

Візитівкою Поліньяно-а-Маре є міст Лама Монакіле, що з'єднує дві скелі, з нього відкривається шикарний вид на бірюзове море.

А місцевий пляж є найкращим в Європі за версією кількох авторитетних асоціацій.

Знімками з цього райського куточка Крістен Пазік, дружина Андрія Шевченка, поділилася у себе в сторіз. Правда, самого Шеви на них немає.

Раніше Крістен Пазік показала, як вони відпочивали в Білому місті – Остуні. Там Шева їв і танцював одночасно.