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Поки Шева шукає роботу, його дружина відпочиває на найкращому пляжі Європи

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
3 серпня, 11:54
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Дружина екстренера збірної України Андрія Шевченка Крістен Пазік поділилася знімками з одного з найкрасивіших куточків земної кулі
Дружина Андрія Шевченка і їхні сини на відпочинку
Дружина Андрія Шевченка і їхні сини на відпочинку / Фото: Instagram

Сім'я Андрія Шевченка,який покинув збірну України і шукає собі нове місце роботи, побувала в італійському містечку Поліньяно-а-Маре на березі Адріатичного моря.

Візитівкою Поліньяно-а-Маре є міст Лама Монакіле, що з'єднує дві скелі, з нього відкривається шикарний вид на бірюзове море.

А місцевий пляж є найкращим в Європі за версією кількох авторитетних асоціацій.

Знімками з цього райського куточка Крістен Пазік, дружина Андрія Шевченка, поділилася у себе в сторіз. Правда, самого Шеви на них немає.

Раніше Крістен Пазік показала, як вони відпочивали в Білому місті – Остуні. Там Шева їв і танцював одночасно.

Шевченко відпочиває в Остіно
Шевченко відпочиває в Остіно / Фото: Instagram

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27
17
66
3
flag Японія ЯпоніяJP
18
6
10
34
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
13
13
39
6
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
7
flag Німеччина НімеччинаDE
7
8
14
29
8
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6
10
7
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