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Партнер Месси сдал 26 положительных тестов на коронавирус

3 февраля, 09:19

Олег Люлька Олег Люлька

Вот почему Серхи Роберто так долго не было в игре

Стала известна дополнительная причина длительного отсутствия на поле защитника "Барселоны" Серхи Роберто, который не играл с 21 ноября по 31 января. Как мы писали ранее, у 28-летнего испанца возникли проблемы с мышцами правого бедра, из-за чего он, в частности, пропустил киевский матч с "Динамо" 4:0.

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Однако бедром дело не ограничилось.

Как оказалось, 6-кратный чемпион Испании и 2-кратный победитель Лиги чемпионов в составе каталонцев никак не мог избавиться от COVID. Серхи Роберто 26 раз (!!!) сдавал тест на коронавирус, и всякий раз он давал положительный результат.

И только 27-й тест одноклубника Лионеля Месси оказался отрицательным. Об этом сообщает Football-Espana.

Защитник "Барселоны" Серхи Роберто
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Защитник "Барселоны" Серхи Роберто / Фото: Reuters

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В итоге, в недавнем поединке 21-го тура чемпионата Испании камбек Серхи Роберто, наконец, состоялся. Он помог "Барселоне" обыграть "Атлетик" 2:1.

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Ранее мы писали, что беременная олимпийская чемпионка заболела COVID-19 и страдает от астмы. Организм американской гимнастки Шон Джонсон истощен, и она очень переживает.

Видео: Сегодня

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футболист Барселона коронавирус Серхи Роберто COVID-19
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