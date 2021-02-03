Партнер Месси сдал 26 положительных тестов на коронавирус

Вот почему Серхи Роберто так долго не было в игре

Стала известна дополнительная причина длительного отсутствия на поле защитника "Барселоны" Серхи Роберто, который не играл с 21 ноября по 31 января. Как мы писали ранее, у 28-летнего испанца возникли проблемы с мышцами правого бедра, из-за чего он, в частности, пропустил киевский матч с "Динамо" 4:0.

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Однако бедром дело не ограничилось.

Как оказалось, 6-кратный чемпион Испании и 2-кратный победитель Лиги чемпионов в составе каталонцев никак не мог избавиться от COVID. Серхи Роберто 26 раз (!!!) сдавал тест на коронавирус, и всякий раз он давал положительный результат.

И только 27-й тест одноклубника Лионеля Месси оказался отрицательным. Об этом сообщает Football-Espana.

Реклама Защитник "Барселоны" Серхи Роберто / Фото: Reuters В тренде Вау! Украинка побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди молодежи

В итоге, в недавнем поединке 21-го тура чемпионата Испании камбек Серхи Роберто, наконец, состоялся. Он помог "Барселоне" обыграть "Атлетик" 2:1.

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