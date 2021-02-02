Футболист забил четыре мяча, но его подняли на смех из-за имени – очень пикантное

Зато Джиз Хорнкамп стал известен на весь мир

Нападающий "Ден Босха" Джиз Хорнкамп забил четыре мяча в матче "Эксельсиора", однако вместо всемирной славы игрок стал настоящим посмешищем в соцсетях. Имя футболиста вышло в тренды Twitter в США после публикации видео с голами.

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Дело в том, что имя Джизз, которое в оригинале пишется как jizz, с английского переводится как "сперма" сообщает Daily Star. Мимо такого казуса не смогли пройти пользователи Сети, завалив едкими комментариями:

"Я никогда так не боялся кликнуть по трендам".

"Я недостаточно взрослый для этого".

"Только что узнал, что есть футболист по имени Джиз Хорнкамп. Сегодня лучший день в моей жизни".

"Джиз Хорнкамп – это то, что я называю своей спальней, когда я дома один в субботу".

Ранее Ирина Морозюк оценила видео с мастурбирующим Дзюбой: "Я не досмотрела до конца". Девушка считает, что видео "слила" любовница футболиста в качестве мести.

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