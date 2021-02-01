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Месси забил уже 650-й гол за "Барселону" и приблизился к рекорду Хави

1 февраля, 11:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аргентинец злится из-за рассекречивания его зарплаты, но бомбардирские обороты не сбавляет

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отличился забитым мячом в поединке против "Атлетика" (2:1) в 21-м туре чемпионата Испании. Для аргентинца этот гол стал 650-м в футболке каталонского клуба.

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Как сообщает в Twitter OptaJose, Месси забил 456-й гол в рамках чемпионата Испании, при этом, 38 из них были забиты после ударов со штрафного (всего 49). На это ему понадобилось 755 матчей. Месси осталось провести еще 13 матчей, чтобы побить абсолютный рекорд Хави (767).

Ранее мы писали, что Месси в ярости и собирается покинуть "Барселону" из-за разглашения контракта. Аргентинский футболист недоволен тем, что все узнали о его огромной зарплате.

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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