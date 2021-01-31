Даже если Месси не было на поле, он там был: новые утечки из контракта Лионеля

Лео мог уйти, стань Каталония независимой. А сыгранными для него считаются даже матчи, которые он пропустил из-за травмы

Появились новые детали рассекреченного сегодня контракта Лионеля Месси с "Барселоной" – крупнейшей сделки в истории спорта, согласно которой за период с ноября 2017 года до 30 июня этого года аргентинец суммарно заработает феноменальную сумму – 555 237 619 евро.

ЗАЩИТА МЕССИ ОТ

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ

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В связи с тем, что контракт был заключен спустя несколько месяцев после референдума о статусе Каталонии, Лионель Месси и "Барселона" включили в договор пункт, согласно которому нападающий мог в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с клубом, стань Каталония независимой. Но до этого дело не дошло.

Лионель Месси / Фото: Reuters

ДЕНЕЖНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ

Согласно контракту, если Месси проводит 60 процентов матчей за сезон, то получает бонус в размере 1 168 964 евро. Фишка в том, что в случае с Лионелем сыгранным считается матч, в котором он провел 45 минут, тогда как для других игроков "Барселоны" прописано 60 минут. Более того, применительно к Месси сыгранными считаются даже те матчи, которые он пропустил из-за травмы. Вот так вот! Об этом сообщает As.

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Месси / Фото: Reuters

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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ ЛЕО

За само участие в Лиге чемпионов Месси полагается премия в 1 656 034 евро, за победу в финале ЛЧ – 3 548 644 евро, а за выигрыш Кубка Испании – 104 372 евро. Впрочем, последние бонусы не сильно мотивировали Лео, который с момента заключения этого контракта лишь раз выиграл национальный кубок и ни разу – ЛЧ.

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Напомним, Лионель яростно отреагировал на публикацию в СМИ копии его контракта – Месси принял решение уйти из "Барселоны".

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