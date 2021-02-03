Партнер Мессі здав 26 позитивних тестів на коронавірус

Ось чому Серхі Роберто так довго ми не бачили у грі

Стала відома додаткова причина тривалої відсутності на полі захисника "Барселони" Серхі Роберто, який не грав з 21 листопада по 31 січня. Як ми писали раніше, у 28-річного іспанця виникли проблеми з м'язами правого стегна, тому він, зокрема, пропустив київський матч з "Динамо" 4:0.

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Однак стегном справа не обмежилася.

Як з'ясувалося, 6-разовий чемпіон Іспанії і 2-разовий переможець Ліги чемпіонів у складі каталонців ніяк не міг позбутися COVID. Роберто 26 разів (!!!) здавав тест на коронавірус, і щоразу він давав позитивний результат.

І тільки 27-й тест одноклубника Ліонеля Мессі виявився негативним. Про це повідомляє Football-Espana.

Реклама Захисник "Барселони" Серхі Роберто / Фото: Reuters В тренді Драма про українську спортсменку отримала дві премії на кінофестивалі

У підсумку, в недавньому поєдинку 21-го туру чемпіонату Іспанії камбек Роберто, нарешті, відбувся. Він допоміг "Барселоні" обіграти "Атлетік" 2:1.

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