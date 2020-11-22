Супряга, это твой шанс! Перед "Динамо" "Барселона" потеряла всю защиту

Помимо Пике, которому грозит пять месяцев вне игры, у каталонцев "сломался" и Роберто

Травма мужа знаменитой певицы Шакиры Жерара Пике, которую защитник "Барселоны" получил в субботнем проигрыше от "Атлетико" (0:1), оказалась серьезнее, чем думали. Если изначально говорилось о 6-8 неделях на восстановление, то теперь прозвучали более длительные сроки.

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Как сообщает COPE, из-за повреждения передней крестообразной связки правого колена и растяжения внутренней боковой связки третьей степени центрбек Пике пропустит от 3 до 5 месяцев. Не зря, покидая поле после полученной травмы, Жерар разрыдался.

Жерар Пике. Фото: REUTERS/Sergio Perez

Но это не единственная потеря "Барселоны" перед поединком четвертого тура Лиги чемпионов с киевским "Динамо", который состоится во вторник, 24 ноября, на НСК "Олимпийский".

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Как заявили в каталонском клубе, еще у одного защитника команды, правого латераля Серджи Роберто, диагностирован разрыв прямой мышцы правого бедра, и он вылетел из строя на два месяца.

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Таким образом, у нападения "Динамо" должны быть неплохие шансы поразить ворота "Барселоны" в предстоящем поединке. Главное, как показала недавняя встреча этих команд на "Камп Ноу", чтобы не подвела реализация. Супряга, это твой шанс!

Смотрите, как "Динамо" играло с "Барсой" на "Камп Ноу"

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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