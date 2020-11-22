"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести игрока "Динамо", другой гранд присматривается

Появилась информация о деталях интереса грандов футбола к защитнику киевского "Динамо". Ранее мы писали, что Миколенко попал в список возможных трансферов "Манчестер Юнайтед". Теперь известно, что английский гранд действительно хотел приобрести 21-летнего украинца.

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Об этом сообщили на YouTube-канале "ТаТоТаке", заметив, что Виталием серьезно заинтересовался и знаменитый итальянский клуб:

"Милан" не делал предложение по Супряге. "Милан" проявляет больший интерес к Миколенко. Но за него "Динамо" просит до 40 миллионов евро. Но даже "Манчестер Юнайтед", который предлагал аренду с обязательным правом выкупа и приближался к очень солидной сумме, конечно, до 40 не дотянул бы".

Пока что уроженец Черкасс остается в обойме киевского клуба и готовится к поединку Лиги чемпионов с "Барселоной". Уже во вторник подопечные Мирчи Луческу примут испанцев в Киеве.

Недавно Миколенко переболел коронавирусом – как и несколько его одноклубников.

Смотрите, как Виталий забивал за "Динамо" в еврокубках:

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Накануне "Динамо" обыграло "Ингулец", которому не засчитали гол после просмотра VAR.

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