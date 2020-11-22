Українська
$ 28,26
33,44

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести игрока "Динамо", другой гранд присматривается

22 ноября, 10:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Виталий Миколенко продолжает оставаться в поле зрения европейских скаутов

Появилась информация о деталях интереса грандов футбола к защитнику киевского "Динамо". Ранее мы писали, что Миколенко попал в список возможных трансферов "Манчестер Юнайтед". Теперь известно, что английский гранд действительно хотел приобрести 21-летнего украинца.

Реклама

Об этом сообщили на YouTube-канале "ТаТоТаке", заметив, что Виталием серьезно заинтересовался и знаменитый итальянский клуб:

"Милан" не делал предложение по Супряге. "Милан" проявляет больший интерес к Миколенко. Но за него "Динамо" просит до 40 миллионов евро. Но даже "Манчестер Юнайтед", который предлагал аренду с обязательным правом выкупа и приближался к очень солидной сумме, конечно, до 40 не дотянул бы".

Пока что уроженец Черкасс остается в обойме киевского клуба и готовится к поединку Лиги чемпионов с "Барселоной". Уже во вторник подопечные Мирчи Луческу примут испанцев в Киеве.

Недавно Миколенко переболел коронавирусом – как и несколько его одноклубников.

Смотрите, как Виталий забивал за "Динамо" в еврокубках:

Реклама

Накануне "Динамо" обыграло "Ингулец", которому не засчитали гол после просмотра VAR.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

аренда футбол Милан Италия Динамо Киев Манчестер Юнайтед Виталий Миколенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Александрия": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Футбол умер от коронавируса. 11 примеров того, что пациент скорее мертв
Футбол умер от коронавируса. 11 примеров того, что пациент скорее мертвФутбол
"Ингулец" – "Динамо": онлайн-трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" потеряло сразу 15 футболистов перед матчем с "Ингульцом"ЧУ по футболу
Украинский клуб хотели купить китайцы и арабы. Отпугнула война и коррупция
Украинский клуб хотели купить китайцы и арабы. Отпугнула война и коррупцияЧУ по футболу
Бывший тренер
Бывший тренер "Шахтера" отказался возглавить украинскую командуЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять