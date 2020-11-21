Луческу сравнил "Ингулец" и "Барселону", но промолчал о чемпионстве

Благодаря победе над "Ингульцом" "Динамо" закрепилось на первом месте УПЛ и зарядилось эмоциями на "Барселону"

Мирча Луческу назвал "трудовой" победу "Динамо" 2:0 над "Ингульцом" в десятом туре чемпионата Украины, при этом отказался говорить о возможном завоевании золотых медалей УПЛ, несмотря на продолжающееся лидерство киевлян в турнирной таблице.

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Отвечая на вопрос, является ли задачей "Динамо" в нынешнем сезоне завоевание чемпионства, Мирча Луческу сказал: "Задача – выигрывать каждый матч и зарабатывать очки".

Наверняка у этих осторожных слов Луческу имеется тонкая подоплека – Мирча делает все, чтобы груз пребывания на первом месте психологически не давил на его молодых футболистов.

При этом, рассматривая поединок против "Ингульца" в качестве определенной тренировки перед домашней встречей с "Барселоной" 24 ноября, Мирча Луческу отметил: "Конечно, победа над "Ингульцом" психологически очень важна для хорошего эмоционального фона в команде. Но во вторник мы будем играть против другого соперника, который намного техничнее и индивидуально сильнее. Так что это разные игры".

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Мирча Луческу / Фото: Dynamo.kiev.ua В тренде Письмо Лукашенко главе мирового хоккея: "Сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси"

Напомним, что героем матча "Ингулец" – "Динамо" стал Денис Гермаш, который к своему первому голу за киевлян за 482 дня добавил еще и результативный пас.

Обзор матча "Ингулец" – "Динамо" (0:2)

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